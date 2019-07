Los siete abuelos más entrañables del cine

Escuchar las historias de su juventud, comer (aunque no puedas más) todo lo que te sirven en su mesa porque "no has comido nada" o tener en ellos a los mejores cómplices. Estas son solo algunas de las experiencias que han podido vivir aquellos que tienen, o alguna vez tuvieron, uno de los tesoros más preciados: los abuelos. Se han convertido en una figura indispensable en el núcleo familiar, ya que uno de cada cuatro abuelos cuida a sus nietos alrededor de 7 horas diarias. La vida no sería lo mismo sin ellos y el séptimo arte tampoco. El 26 de julio se celebra el Día de los Abuelos y, para celebrarlo, repasamos las figuras de los abuelos más entrañables del cine.

Aunque se cuestiona la figura de los abuelos 'canguro', por la responsabilidad de decir que no a sus nietos, está claro que darían todo por sus nietos. Son capaces hasta de cruzar las fronteras de su país para cuidar de ellos y es que, según un estudio, los nietos rejuvenecen a los abuelos.