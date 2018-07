Laura Restrepo indaga en la naturaleza del monstruo en 'Los Divinos'

Laura Restrepo (Bogotá, 1950) reside en España desde hace años. En un pequeño paraíso de Cataluña, pero no se olvida de su país, el paisaje de fondo, social y político, que lleva muy dentro. En diciembre de 2016 en Bogotá se produjo un crimen terrible, como casi todos los crímenes pero este aún lo parece más porque la víctima fue una niña de 7 años. Yuliana Samboní "fue secuestrada, violada, torturada y asesinada" por el arquitecto Rafael Uribe, de 38 años. La sociedad civil, enojada y rabiosa, se movilizó y logró que se le hiciera uno de los juicios más rápidos de la historia en Colombia, «un país marcado por la sinrazón y la violencia», dice. Uribe fue condenado a 58 años de prisión.

"Estoy lejos de casa, pero aquel crimen se convirtió en una pesadilla para mí. No me dejaba dormir; me arrastraba. Tuve la sensación de que me pedía que lo narrase. Y lo hice. Es uno de los libros que he redactado con mayor rapidez de entre todos los míos", dice la escritora, Premio Alfaguara en 2004 con ‘Delirio’, que fue invitada por la Diputación de Zaragoza. Habla de su novela ‘Los Divinos’ (Alfaguara).

Hijos de papá y mamá

Matiza: "Pero yo no quería hacer un reportaje o mi ‘A sangre fría’ particular. Para nada. No quería hacer una novela de investigación ni una novela negra. Me propuse hacer otra cosa: un libro de ficción que parte de ese hecho real y a partir de ahí avanza hacia diversos territorios. Me he planteado un viaje hacia el crimen y también me ha importado indagar en otra cosa: en qué medida Colombia, o cualquier sociedad, puede ser el caldo de cultivo en el que emerge un psicópata".