Sultana de "mercaíllo"

Marinah, la que fuera vocalista de Ojos de Brujo, actuó el jueves en el Teatro Arbolé junto al guitarrista Chicuelo. Durante la velada, en la que como no podía ser de otra forma reinó el buen rollo y los bailes, la cantante catalana, con su habitual gracia y salero, tocó un tema de actualidad local. En la presentación de uno de sus temas dijo: "¡Que vivan los mercados populares y los rastros! ¡Que estoy de centros comerciales hasta el gorro! Me han contado que hay un poquito de polémica en Zaragoza, así que pelead para que no os quiten el mercaíllo". Este alparcero no sabe quién habrá puesto al día a la artista de un tema tan zaragozano, pero lo que sí les podemos contar es que tras el alegato, Marinah siguió con sus rumbas y sus tanguillos.