Diario de Suiza y de la Alta Saboya

9 de julio de 2018

El viaje se hizo largo, pero al fin llegamos a Annemasse, comuna de Francia perteneciente al departamento de la Alta Saboya, lindante con el cantón de Ginebra. Al arribar no pude sino acordarme de las palabras de mi amigo, el escritor y colaborador de HERALDO Pedro Bosqued. Varías días antes había coincidido con Pedro y con Carmen Serrano en la fiesta del verano de la librería Cálamo. Carmen nos contaba su reciente viaje a Armenia. Cuando concluyó dije: “Pues yo me marcho a Suiza”. Pedro se quedó pensativo antes de responder: “Suiza es la civilización”. No recuerdo por qué cambiamos de tema, y sus palabras quedaron como suspendidas en el aire.

Aquella tarde hacía un calor en la plaza San Francisco que contrastaba con el clima fresco de Annemasse. Yo seguía pensando en las palabras de Pedro mientras observaba en los alrededores de nuestro apartamento a decenas, centenares de árabes que salían de sus trabajos y viajaban de vuelta a casa en audis, mercedes o BMW. Algunos se quedaban a tomar café, o incluso a cenar con sus familias en las terrazas del centro y se mezclaban con los europeos. A través de la ventana del apartamento, en el balcón de un edificio de los años sesenta vi a un árabe moreno frente a una mujer rubia de piel blanca. Ambos estaban sentados a una mesita metálica del Ikea y se miraban el uno al otro sin pronunciar palabra. Entre tanto, saqué de mi maleta los dos tomazos de Jean Jacques Rousseau que me había llevado de Zaragoza: ‘Las confesiones’, traducidas por Mauro Armiño para Alianza y ‘La nueva Eloisa’, editada por Cátedra a cargo de Lydia Vázquez.