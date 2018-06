Serrat pone en pie a la sala Mozart surcando las olas de su 'Mediterráneo'

Y Joan Manuel Serrat volvió al principio, a esas canciones que, como aseguraba ayer, escribió "en 1971 en un pequeño hotel de la Costa Brava y de las que ahora se celebra el 47 aniversario. No las escribí justamente un día como hoy, pero me gusta el verano, me gusta un lugar fantástico del que soy hijo adoptivo (en referencia a Zaragoza), y aquí estoy. Habrá quien piense que podía haber esperado a los 50 años, que el aniversario es más redondo. Y quizá tenga razón. Pero... ¡para esperar estoy yo!". Así, con referencias autobiográficas y grandes dosis de humor, el cantante catalán fue desgranando ayer, en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza, muchas de las canciones que le han hecho famoso en todo el mundo (en el patio de butacas se dejó notar, con bufandas y banderas, la presencia de fans argentinos y mexicanos).