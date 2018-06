Los Coringas se acercan a la López para presentar sus 'Piernas locas'

Pepe Zambrana (contrabajo, voz) , Cuti Vericad (guitarra, voz) y_Sam Tejuelas (además de la batería, Sam se encarga de que las camisas del grupo sean ‘comme il faut’) llevan un tiempo de trote en la escena local, con el rock como principal (que no único) credo vital. Hace tres años y sin dejar afanes paralelos dieron forma a Los Coringas, banda de rockabilly acústico con los bigotes encerados, más metafóricamente que de manera literal. Lo mismo ameniza un vermú que pone patas arriba un club.

Sleazy Records se encargó de distribuir su primer vinilo a finales del verano del año 2015. ‘Rock’n’roll Trio’ contenía cuatro temas: ‘El León’, ‘Ruby Baby’ –revisión del clásico de los Drifters que también han hecho suya Dion, los Beatles, Donald Fagen o Björk–. ‘Baby Night’ y ‘One Way Ticket’.

El nuevo trabajo

Ahora, Sleazy distribuye ‘Piernas locas’, que tiene como argumentos sonoros un primer corte homónimo, que recupera para la causa el tema de la banda mexicana Los Sinners. La inspiración original del tema pertenece a Gene Vincent & The Blue Caps con sus ‘Crazy Legs’. Hay otras tres peladillas: ‘Negro gato’ –versión de ‘Three Cool Cats’ de The Coasters–, ‘Nunca sentí algo así’ –versión de ‘Never Felt Like This’ de Jake Scott–, y ‘Cradle of Love’, una rendición del temazo homónimo de Johnny Preston, con Zambrana en la voz principal. Para esta grabación han contado con un lujo al saxo: Mariano Ballesteros, miembro de Más Birras. En los directos, las canciones suenan en inglés y español a partes iguales, aunque ya han anunciado que en los próximos directos habrá algún guiño al idioma italiano.

Para el concierto de hoy, Los Coringas han invitado a dos voces de lujo en el panorama del rockabilly nacional: Diego Cruz y Anita O’ Night.