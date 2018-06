La 'pop up' de 'Stranger Things', la Noche en Blanco y el Polifonik Sound, planes del fin de semana

El verano irrumpe en la programación cultural por todo lo alto, ya que son numerosas las propuestas de ocio para este fin de semana. Muchas de ellas están pensadas para disfrutar al aire libre y dar la bienvenida al esperado estío. Las hogueras de San Juan marcarán el inicio de este caluroso periodo y, son muchos los lugares donde s podrán eliminar los males en el fuego. También se celebra la Noche en blanco, una verdadera fiesta de la cultura y algunas citas festivaleras tan renombradas como el Polifonik Sound. Heraldo Ocio selecciona alguna de las propuestas destacadas para este fin de semana. 'Upside Down' de 'Stranger Things'

La puerta a la dimensión alternativa de 'Stranger Things' se abre este fin de semana en Zaragoza con la 'pop up' de la ficción de la plataforma Netflix. El 'Upside Down' de 'Stranger Things' se ha reproducido en una de las salas del espacio cultural de Las Armas. Desde el viernes 22 y hasta el domingo 24 se podrán visitar cinco sets inspirados en los lugares o momentos más icónicos de esta aclamada superproducción. El horario es de 12.00 a 21.00 el viernes, y de 11.00 a 21.00 el sábado y el domingo. Una oportunidad única de firmar en el libro de condolencias de Barbara Holland o posar junto a la pared de bombillas que creó la madre de Will, además de sobrellevar la espera para el estreno de la tercera temporada.

Noche de San Juan

El verano no comenzaría de una forma tan mágica de no ser por la celebración de la noche de San Juan, la que dicen la noche más corta del año y en la que se suceden rituales y celebraciones. Los barrios de Zaragoza disfrutarán de numerosas actividades, como conciertos y comidas populares, además de las famosas hogueras de la Noche de San Juan, que se celebrarán durante las dos noches del fin de semana.

Noche en blanco