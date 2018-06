'Los Increíbles 2' bate récords, pero puede provocar ataques de epilepsia

Una opinión que comparten aquellos que ya la han visionado: “No he visto esto mencionado en muchas partes, pero ‘Los Increíbles 2’ está llena de toneladas de luces estroboscópicas/intermitentes que pueden causar problemas a personas con epilepsia, migrañas y enfermedades crónicas”, alertaba una mujer llamada Veronica Lewis a través de su cuenta de Twitter.

HEALTH ALERT I haven’t seen this mentioned in a lot of places, but the new Incredibles 2 movie (#incredibles2) is filled with tons of strobe/flashing lights that can cause issues for people with epilepsy, migraines, and chronic illness. This thread is spoiler free