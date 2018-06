Diez biografías en cómic

En estos momentos, ya en vísperas de vacaciones de verano, sugerimos diez títulos de un subgénero que da mucho que hablar: el biopic gráfico, la biografía en imágenes. He aquí diez títulos posibles.

1. FRANCESC BOIX. Fotógrafo.

EL FOTÓGRAFO DE MAUTHAUSEN. Salva Rubio, Pedro J. Colombo y Aintzane Landa. Norma.

Francesc Boix fue el único español que denunció los campos de concentración en los juicios de Núremberg. Estuvo prisionero en el campo de Mauthausen, con el aragonés Mariano Constante, entre muchos otros. Él reveló al mundo el horror y la barbarie que allí se vio, y sus fotos, clandestinas y ocultas, fueron un documento impresionante. El libro emociona casi tanto como su destino y su grandeza. Un excelente y oportuno trabajo.

2. BOWIE, DAVID. Cantante y actor.

UNA BIOGRAFÍA. María Hesse y Fran Ruiz. Lumen.

María Hesse deslumbró a los lectores con su obra anterior sobre Frida Kahlo, que parecía ya contada y recontada, y encontró un sitio, una poética propia. Allí dibujaba y escribía el texto. Ahora, en este cómic, rebosante de color, ingenio y fantasía, cuenta con los textos de Fran Ruiz, que crea un artificio creíble: el propio David Bowie, un músico capital del siglo XX y XXI, el rey del 'glam' y del mestizaje, narra en primera persona su vida y la adorna de hechos que aparentan ser soñados o fantásticos, en consonancia con su personalidad múltiple.

3. BUÑUEL, LUIS. Cineasta.

LA NOCHE PERDIDA DE LUIS BUÑUEL. Guión: Queco Ágreda. Dibujo: Javier Ortiz. Color: Guillermo Montañés. GP/DGA. Zaragoza, 2018.

La vida de Luis Buñuel no fue fácil. Después del gran impacto de ‘Un perro andaluz’, ‘La edad de Oro’ y ‘Las Hurdes. Tierra sin pan’ se exilió en Estados Unidos, donde no fue demasiado entendido. Hubo un momento en que se dio cuenta de que llevaba casi tres lustros sin hacer cine, desde 1933 a 1946. Eso le condujo a la inseguridad y a cuestionarse su vocación, pero finalmente logró salir adelante con ‘Gran Casino’ y sus espléndidas películas mexicanas. Todo ese proceso, esa búsqueda de proyectos, esa desesperación controlada se narra en este cómic lleno de matices, de documentación y de respeto, donde todos han trabajado a un gran nivel: el guionista Ágreda, el ilustrador Javier Ortiz, en su primer libro, y el colorista Guillermo Montañés. El cómic posee una sugerente ambientación y una luz muy trabajada.

4. CÉLINE, LOUIS-FERDINAND. Escritor y médico.

UN PERRO DE DIOS. Texto de Jean Dufaux. Dibujos de Jacques Terpant. Ponent Mon.

Louis-Ferdinand Céline (1894-1961) es uno de los grandes escritores del siglo XX, con títulos como ‘Viaje al fin de la noche’, ‘De un castillo a otro’ y 'Rigodón'. Su actitud ante el nazismo ha contaminado la apreciación de su genialidad indiscutible. Aquí se cuenta la vida de un hombre paradójico, detestable en algunos extremos, y a la vez apasionado en el amor, capaz del odio, generoso con sus pacientes y sus perros, con aspecto de bohemio piojoso. Irreductible. El cómic es excelente. Ramón J. Sender le dedica un espléndido capitulo al escritor en sus memorias: ‘Álbum de radiografías secretas’.

5. DALÍ, SALVADOR. Escritor y pintor.

EL SUEÑO DE DALÍ. Carlos Hernández. Norma editorial.

Casi resulta difícil pensar que se puedan contar cosas nuevas sobre uno de los grandes surrealistas españoles, y pionero de la publicidad y del marquetin, Salvador Dalí. Aquí, Carlos Hernández, el autor de ‘La huella de Lorca’, recrea su obra con sus desvíos, sus delirios y sus obsesiones, entre ellas el arte y su compañera Gala, que fue su esposa, su compañera, su mejor cómplice (Monika Zgustova la retrata y lo recuerda en su libro ‘La intrusa’) y probablemente el ser que lo impulsó con astucia.

6. ITURBIDE, GRACIELA. Fotógrafa.

IGUANA LADY, LA VIDA DE GRACIELA ITURBIDE. Texto: Isabel Quintero. Dibujos: Zeke Peña. La Fábrica.

Graciela Iturbide es una gran fotógrafa mexicana, famosa por sus iguanas, sus desiertos y sus pájaros. Dice que “ve la realidad en blanco y negro”. Esta biografía, con texto de Isabel Quintero e ilustraciones de Zeke Peña, es un viaje a lo largo de medio siglo por su vida, su obras y algunos hitos íntimos y dolorosos, como la muerte de su hija, que la empujó hacia la fotografía. Su producción abraza el mundo primitivo y ritual, el paganismo y el cristianismo, y el diálogo con los animales. El cómic integra con naturalidad alguna de sus fotos más conocidas.

7. LABORDETA, JOSÉ ANTONIO. Cantautor, político, escritor...

TEBEO LABORDETA. Guión: Daniel Viñuales. Dibujo: Carlos Azagra. Color: Encarna Revuelta. GP/ DGA.

No era fácil hacer un buen cómic de José Antonio Labordeta. Con la asesoría de la Fundación Labordeta y Antonio Pérez Lasheras, los autores lo logran. Abordan todos los temas capitales de la vida y obra del cantautor, profesor, político, presentador y hombre llano que reconocía la dignidad de los desfavorecidos. Lo vemos en su contexto familiar, en sus vínculos con su hermano Miguel, sus años en Teruel, ‘Andalán’, el mundo de la canción, de las amistades (no están todas, desde luego), la escritura, la televisión, la política. Hay detalles de humor y somardería, no se elude el “a la mierda, a la mierda” del Parlamento, ni tampoco la inolvidable despedida que le rindió el pueblo de Aragón en la Aljafería. El libro empieza con humor y algo de fantasía: Labordeta anda por el cielo, o por donde sea, con San Lamberto, un héroe de sus canciones y de su ciudad, a la que amaba y odiaba.

8. CATHERINE MEURISSE, Dibujante.

LA LEVEDAD. Texto y dibujos: Catherine Meurisse. Impedimenta.

Porque su despertador no sonó, la mañana del 7 de enero de 2015 la dibujante francesa Catherine Meurisse no acudió a trabajar y esquivó la muerte en el atentado a la revista de humor ‘Charlie Hebdo’, una barbarie de la que se ha redimido gracias al cómic 'La levedad'. Este cómic es del año pasado, pero tiene algo de curación, de exorcismo, de isla de supervivencia, de nuevo, para una mujer herida por la muerte de doce de sus compañeros y por el golpe del azar. ¿Cómo se afronta la vida cuando a tu lado tantos, tan cercanos, tan imprescindibles, han muerto? Esa ‘levedad’ del título en realidad pesa y duele mucho.

9. SARTRE, JEAN PAUL. Escritor y pensador.

SARTRE. Mathilde Ramadier y Anaïs Depommier. Oberón (Grupo Anaya).

“Para algunos, el filósofo por excelencia del existencialismo, para otros, el eterno provocador, el escritor implicado, el militante incierto, el burgués repentino, el compañero de ruta de Simone de Beauvoir”. Así presenta Oberón a este gurú de la izquierda, filósofo, narrador, dramaturgo, ensayista que ha influido en José-Carlos Mainer o José Luis Rodríguez, por poner dos ejemplos aragoneses, autor de libros como ‘Los subterráneos de la libertad’ o ‘A puerta cerrada’, compañero de Simone de Beauvoir, enamorado de las mujeres jóvenes y refractario al poder. Rechazó a su modo el Nobel. El libro, de línea clara, está montando a partir de una prolija documentación que no excluye los testimonios autobiográficos.

10. VALEROSAS 1y 2

MUJERES. Penélope Bagieu. Dib—buks.

Dos libros que se suman a la defensa y divulgación de las mujeres científicas de los últimos tiempos, a través de muchos libros. Son retratos de mujeres conocidas (Nelly Bly o Hedy Lamarr, por ejemplo) y no tan conocidas que aparecieron en la edición digital de ‘Le monde’. Por aquí andan Wu Zetian, una emperatriz china que anticipó el actual derecho laboral; Agnodice, ginecóloga griega que se disfrazó de hombre para poder trabajar y ayudó a que las mujeres ejerciesen la medicina; Temple Grandin, autista, que promovió una reforma total de la agricultura. Y así hasta 30 en los dos volúmenes. Pénélope Bagieu no va de nada: ha dicho que incluso cuando tiene éxito, mucho éxito, a veces “hace una mierda”.