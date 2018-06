Boris se desnuda

Si algo sabe Boris Izaguirre es crear expectación. Desde bien joven, como escritor de telenovelas, aprendió a estirar la espera hasta llegar al punto de inflexión más dramático. Y el martes, cuando tenía que presentar en Zaragoza su nueva novela, ‘Tiempo de tormentas’, llegó con el tiempo tan justo que incluso recibió un aplauso al llegar a la sala del Ámbito Cultural de El Corte Inglés. Tenía que entrar en directo en un programa de televisión y apenas le sobraron 20 segundos. Los suficientes para saludar a los asistentes, dar la mano a los periodistas y posar para una foto.

Boris Izaguirre siempre ha hecho alarde de una personalidad expansiva, de emociones poco contenidas. Y sin embargo, en la presentación de esta novela de contenido autobiográfico se apresura a retirar el foco de su persona para colocarlo sobre su madre, Belén Lobo, que fue pionera del ballet en Venezuela. "Porque ‘Tiempo de tormentas’ es sobre ella, la que me acompañó en esta montaña rusa que ha sido mi vida, la que me animó a ser yo mismo, sin ocultar nunca ni mi sexualidad ni mis opiniones. Pero, además, ella es la razón de que me animara a escribir el libro, porque solo tras su muerte me vino la idea. Quién sabe si fue mi madre quien me la mandó, de alguna manera".

Porque los padres de Boris, Belén Lobo y Rodolfo Izaguirre, representaban, en opinión del escritor, "una esperanza de conocimiento y de cultura que se vio interrumpida en Venezuela con la llegada del chavismo. Pero en mi niñez pude vivir ese ambiente cultural tan maravilloso". Era el año 1967, cuando un terremoto sacudió la ciudad de Caracas y destruyó miles de hogares. La familia Izaguirre no dudó en abrir sus puertas a amigos y vecinos y, así, el pequeño Boris compartió espacio con Altagracia, la locutora más famosa de Venezuela, o Ernesto, pintor y antiguo revolucionario, amigo de Rodolfo Izaguirre. "En ese campamento improvisado se creó una atmósfera cultural que me influyó para siempre, que me hizo ver el mundo de otra manera". Y en el salón, un cuadro, pintado por Ernesto y titulado ‘Tiempo de tormentas’, que da título al libro.

Los recuerdos más dolorosos