La galería Kafell revela al Víctor Mira más íntimo a través de los pequeños formatos

La muestra, que se inaugura este jueves (calle de Lasala Valdés, 8, 20.00) puede visitarse hasta el 31 de julio y cierra la temporada de la galería zaragozana.

"Hemos seleccionado más de 200 piezas cuyo denominador común es que están realizadas sobre papel o cartulina, aunque con técnicas bien diferentes: hay lápiz, óleo, gouache, acrílico... -relata el galerista, Miguel Pérez- La más antigua es de 1972 y la más moderna de 2001, así que la exposición se ha planteado como un recorrido por prácticamente toda su trayectoria: casi 30 años de creación. Hay obras relacionadas con todas sus grandes series, 'Estilitas', 'Antihéroes', 'Bachcantatas'...

Miguel Pérez es uno de los muchos apasionados por la obra de Mira, aunque admite que la admiración le llegó tarde. "Seguía su trayectoria desde hace mucho tiempo, pero reconozco que en 2003 no entendí por qué ARCO le dio el premio. Me parecía un artista muy duro, casi brutal. Lo que le ocurre a Víctor Mira es que es un artista desubicado en el tiempo: pintaba cosas que solo se pueden entender cuando tienes la edad y la experiencia necesarias para entenderlas. Con el paso del tiempo lo he ido entendiendo mucho más".

La exposición se articula en torno las grandes series del artista. Las obras están a la venta... aunque el galerista no las quiere vender. "No me siento cómodo vendiendo obras de Víctor Mira. En realidad, aunque parezca tópico, lo que busco es explicar quién fue y qué hizo. Su trayectoria artística es impresionante y todavía no se le valora en su justa medida. Me gustaría poner un granito de arena para que se le ubique en su justo lugar".

Quizá por eso el galerista está envuelto desde hace semanas en un proyecto singular. "He empezado a ponerme en contacto con 75 artistas a los que he ofrecido cambiarles una obra de Víctor Mira por otra suya: Jaume Plensa, Yann Leto, Alejandro Monge, Moribundo por el Arte, Ramón Surinyac, José Sanjuán... Les mando fotos hasta que encuentran una pieza que les atraiga poderosamente. Y les he pedido que me manden unas líneas de texto en las que expliquen qué les ha atraído de la obra. Con todos los textos y las imágenes editaré un catálogo. Me gustaría acabar este proyecto el año que viene, aunque no me pongo fecha para terminar".

Con esta exposición la galería cierra su temporada, que Miguel Pérez califica de "complicada, porque han caído tanto el interés general por el arte contemporáneo como las ventas".

"En cualquier caso, yo vivo de mi trabajo al margen de la galería, y por eso cuando la abrí únicamente aspiraba a dar a conocer a los artistas cuya obra me había tocado la fibra sensible, sin tener en cuenta si eran económicamente rentables o no. Si con la galería tuviera que mantener a mi familia, la habría cerrado a los pocos meses de abrir".

Este 2018 Kafell cumple cuatro años de funcionamiento, y lo hace con pleno vigor. En la próxima temporada llegarán exposiciones de Rafael Jiménez, un artista cordobés que pinta con plastilina, Raúl González, Ramón Surinyac o Ira Torres, entre otros.