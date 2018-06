El Festival de Huesca estrena 'Carrasca', sobre esa fuerza arrolladora que es Teresa Ramón

Si hubiera sido un hombre se titularía ‘Roble’, pero es una mujer y de ahí ‘Carrasca’. La película del director zaragozano Alejandro Cortés protagonizada por la pintora oscense Teresa Ramón (Premio Aragón-Goya en 2015) se estrenó anoche en el Festival de Cine de Huesca. El documental, que su realizador define como una "‘road movie’" y "un testamento vitalista de una artista que vuelve de su experiencia con la muerte", recorre el pasado y el presente y mira al futuro de una mujer que ha sabido sobreponerse a los obstáculos y que afirma que las barreras "están para saltárselas y enfrentarse a esos pequeños problemas que intentan acogotarnos".

El cineasta ha elegido el género documental para retratar la vida de una artista a la que no conocía hasta un encuentro casual, aunque sí admiraba su obra. "Hice un parón entres dos largometrajes de ficción porque me encontré con una mujer que era fuerza arrolladora, una fuerza de la naturaleza", comentó ayer en la presentación de ‘Carrasca’. También comprobó que no necesitaban contratar a una actriz para contar una historia "que se contaba a través de un personaje real, una artista, una creadora".

Durante varios meses, director y protagonista estuvieron trabajando sin cámaras para descubrir, desplegar, leer, observar... "De esa manera pudimos tener casi un guión basado en hechos reales", apuntó Cortés, quien señaló que "nuestro modo de trabajar fue también muy experimental en un cruce de las distintas artes, con un diálogo maravilloso y entre el texto y lo visual que permitía sorprender a Teresa y llegar a la verdad".