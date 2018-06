Jorge Molist: "La Corona de Aragón cambió la Historia de Europa"

¿Ganar el Fernando Lara es la antesala del Planeta?

No. De momento, para mí, es una rampa de relanzamiento, porque hacía cinco años que no publicaba un libro. El premio Fernando Lara me coloca de nuevo en un lugar de privilegio.

¿A qué se ha debido este paréntesis?

Aunque he tanteado algún otro proyecto, buena parte de todo este tiempo la he empleado en las labores de documentación. Porque no me he ceñido solo a la época de Pedro III, también he estudiado el reinado de su padre, Jaime I, y de su abuelo, Pedro II; y de los reyes posteriores. El 95% de los personajes que aparecen en la novela han existido en la realidad. He manejado muchísimas fuentes.

¿Fuentes catalanas o aragonesas?

Fuentes españolas y fuentes internacionales. Fuentes de todo tipo, desde las crónicas de Bernat Desclot o Ramón Muntaner, que eran catalanes aunque sin sentimientos nacionalistas; a las del aragonés Zurita, aunque escribiera las suyas un par de siglos más tarde de la época en la que ambiento la novela; pasando incluso por autores como Dante Alighieri. Muy poca gente sabe que el único español que aparece en la 'Divina Comedia' es precisamente Pedro III, y lo menciona con grandísimos elogios. No era para menos. La Corona de Aragón cambió la historia de Europa y asombró al mundo.

¿Por qué le ha atraído la figura de Pedro III?

Es un personaje fascinante. Se enfrentó a Francia, en un momento en que era un territorio cinco veces mayor que la Corona de Aragón, se enfrentó al Papa y se enfrentó también a Carlos de Anjou, que era el noble más poderoso de Europa. Requería mucho valor hacerlo, pero él lo hizo. Tenga en cuenta que es el único rey español que fue excomulgado. Su crimen no fue solo enfrentarse al Papa, su crimen fue vencerle. Me emocionó encontrarme con esta historia fascinante, que no se ha contado, o no se le ha dado el valor que verdaderamente tiene.

Los almogávares tienen un papel fundamental en la novela. Pedro III llega a asegurar que su reino produce lobos, osos, buitres y... almogávares.

Los recreo como auténticos supervivientes, al hambre, al frío, a las tiranías, a todo. En su mayor parte eran pastores del Pirineo, aunque también los había castellanos. Que simples pastores armados con un cuchillo y una lanza corta, la azcona, llegaran a derrotar a la caballería francesa, que era la unidad de combate más poderosa de su época, me parece un hecho prodigioso.

La novela se cimenta en cuatro personajes pero son los femeninos quienes parecen llevar el peso de la narración.

Una novela no es el simple relato de unos hechos, tiene que trasmitir sentimientos. De hecho, es la capacidad de trasmitir sentimientos, emociones y pasiones lo que define verdaderamente a una novela. En esta, desde luego, gran parte de la narración gravita sobre los personajes femeninos.

Aludiendo al título, parece que en sus páginas hay más sangre que oro.

Puede dar esa impresión, sí, pero la verdad es que está todo muy compensado. Recuerde que la bandera de Aragón está hecha con barras de sangre y oro.

¿Cuenta con la ayuda de historiadores, que le dén un vistazo a la novela para evitar gazapos?

Ojalá los tuviera. Un buen historiador tiene que ser también novelista.Trabajo con numerosas hojas de Excel, donde voy apuntando nombres, fechas, datos... en algunas ocasiones incluso contradictorios. Luego uno tiene que tomar sus decisiciones. Hay personajes, como María Nicolosa, que podía ser aragonesa, o catalana (Nicolau) o italiana (Nicolasi). Pero uno elige. He trabajado muy a fondo esta época.

¿Está escribiendo ya en su próxima novela?

De momento no. Vivo centrado en la promoción de esta. Me gustaría continuar en esta época, en la que hay acontecimientos apasionantes, como las cruzadas o la caída de San Juan de Acre. O la expansión de Aragón por el Mediterráneo. Pero ya veremos si los lectores quieren más. Ellos tienen la decisión.