Shuave sale al encuentro

Ángel Elipe es ya un viejo conocido de los amantes del diseño. Su tienda, Shuave, lleva ya abierta varios años de andadura en Zaragoza como escaparate de las nuevas tendencias y de marcas locales y nacionales con vocación de diferentes. Pero hace tiempo que el local de la calle San Jorge se quedó minúsculo y Ángel apostó por uno más amplio en el que no solo buscaba más espacio, sino también nuevos públicos.

"Cuando viajo por España y el mundo veo que tiendas como la mía están en vías principales", cuenta Elipe. "Y no entiendo por qué en Zaragoza no es así", añade. Por eso, Shuave abre ahora en la calle Méndez Núñez, donde la tienda pretende salir al encuentro de públicos más amplios. "Mi idea es que todas estas marcas y propuestas que tenemos aquí sean conocidas por todo el mundo, quiero hacer pedagogía con la gente que entre, que también el cliente menos especializado conozca estas marcas. Este tipo de tiendas no tiene por qué estar en calles secundarias, escondidas, solo para conocimiento de determinado tipo de personas. Aquí tenemos cosas bonitas para todo el mundo", defiende Ángel.

El diseño y la apuesta por las marcas pequeñas y locales siguen siendo los carriles por los que discurre la nueva andadura. En el Shuave de Méndez Núñez hay objetos de decoración, mochilas, bolsos, curiosos ‘gadgets’, ropa, publicaciones... De marcas aragonesas como Masmona, Prokö, Adrede Joyería, Jesana Motilva, Amar en Calma, Blasina Rocher, Mathias Andres, Eva Felipe, Cayotiko, Overt1me, Pintor de Vista entre otros. Y de diseñadores nacionales: Stuke, Atakontu, Casa Atlântica, Cosmogonía, Annies Fingers, Nona Papallona, Arica Brand y muchos mas.