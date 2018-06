Nathalie Gaubert: "No más dietas: comer sano es el mejor regalo a mi familia"

¿Estamos aún a tiempo este verano para la operación bikini?

No. Ya basta de hacer dietas rápidas. Lo importante, si no estamos a gusto con nuestro cuerpo, es cambiar de vida, buscar la felicidad. Eso sí, si nos ponemos ahora en la tarea, el verano que viene estaremos mejor.

¿Qué cuenta en el libro?

Cuando cumplí los 40 años me di cuenta de que estaba atrapada entre la comida y un cuerpo no deseado, estaba cansada de intentar una dieta tras otra, así que decidí cambiar de vida –dejé mi trabajo y me puse a escribir, bailar...–, no solo por mí, sino también por mi familia porque vivir con salud es el mejor regalo que uno puede ofrecer a sus seres queridos.

¿Cuál es la clave para quitarse peso?

Comer de una manera sana, sin torturarse. En un par de años, me quité unos 20 kilos.

¿Cómo?

Cambié de vida. Dejé mi trabajo y empecé a hacer ejercicio, a ir en bicicleta a todos lados hasta que poco a poco me fui sintiendo mejor. Aprendí a quererme y a aceptar mi cuerpo.

Pero el deporte, ¿es suficiente para adelgazar?

Además de evitar el sedentarismo, es necesario también saber alimentarse con unos hábitos saludables.

A menudo surgen nuevas dietas milagro.

No confíes en nadie que te prometa adelgazar de manera rápida y fácil porque es mentira. Los remedios milagro no existen. Hay que volver a lo esencial, a nuestra dieta mediterránea y rechazar los productos artificiales, la química y lo ‘light’. Lo importante es valorarse a uno mismo, gustarse. La autoestima reduce la ansiedad y a su vez la ingesta desordenada de comida.

Entonces, ¿todo depende de la cabeza?

Así es. Comer sano te da más vida.

Algunos estudios recientes han convertido el azúcar en enemigo público número uno.

Hay azúcar en todo lo que comemos, así que debemos tomar conciencia y hacer un uso sensato para reducir al máximo su ingesta. Aproximadamente dos terceras partes del kétchup es azúcar. Lo importante es que no abusemos de su consumo y de que estén claramente señalizados en la etiqueta sus componentes.

¿Adelgazar requiere esfuerzo?

Quitarse peso no es fácil y requiere esfuerzo, por supuesto, pero para mí ir a nadar todos los días una hora no es un problema porque me gusta y el resultado es en sí mismo un placer.

¿Cómo se puede afrontar una comida sana en un mundo donde la comida es sinónimo de acto social, lleno de compromisos y celebraciones?

Hay que disfrutar de los pequeños placeres, así que si vas de fiesta, come lo que te pongan, pero después intenta, al menos de lunes a viernes, comer de forma natural y sana.

¿Qué se puede hacer para combatir los ataques de comida compulsiva que surgen a raíz de la ansiedad?

Si te das un atracón ocasionalmente, al menos, es importante no culpabilizarse, evitar siempre el sentimiento de culpa. Es importante reducir al máximo el estrés permanente en el que vivimos.

¿Cuál es el principal mandamiento para bajar peso?

Lo primero, aceptarse a sí mismo, valorarse y quererse. Después, moverse para aumentar el gasto energético diario y, por supuesto, comer bien, de manera sana y equilibrada. Y, sobre todo, disfrutar de la vida.