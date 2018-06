Carmen Iglesias: "Ya dije que el siglo XXI sería el de las mujeres"

Carmen Iglesias (Madrid, 1942) es una apasionada de la neurociencia y este miércoles, en una comida con amigos aragoneses, recordó que "no he dejado de estar al tanto de cómo, en estos últimos 30 años, se han desarrollado las ciencias del cerebro, de la mente, la genética y la evolución", dice. En el Patio de la Infanta recordó a algunos personajes aragoneses: Martín Cortés, que redactó manuales de navegación, Luis de Santángel, un judío converso que apoyó a Colón, Jerónimo de Pasamonte, quizá el autor anónimo que redactó el Quijote de Avellaneda, etc.