Monika Zgustova: “A Gala se le culpa de todos los excesos surrealistas de Dalí”

Monika Zgustova, Premio Cálamo de 2018 por ‘Vestidas para un baile en la nieve’ (2017), firma ejemplares el martes 5 de junio, por la tarde, en Cálamo de su nuevo libro: ‘La intrusa. Retrato íntimo de Gala Dalí’ (Galaxia Gutenberg), que intenta equilibrar el retrato de esta mujer nacida en 1894 y fallecida en 1982, que fue capital en la vida de Salvador Dalí.

¿Por qué Gala y no la Duquesa de Alba, como había previsto? ¿Qué la condujo hacia ella?

Sigo trabajando en la Duquesa de Alba pero es un tema complejo, una historia más alejada en el tiempo y no quiero precipitarme. Gala siempre me ha parecido un personaje fascinante y después de una visita, hace unos siete años, al castillo de Púbol, donde ella pasó una decena de veranos sola sin Dalí, rodeada de su propia música y sus libros, con su icono de la Virgen negra de Kazan por toda compañía, me puse a investigar sobre ella. Y cuanto más indagaba más interesante me parecía la mujer que era Gala.