Kendrick Lamar hace historia al convertirse en el primer rapero que recibe el Pulitzer

La noticia supone toda una revolución, porque el galardón solo se había entregado a trabajos de música académica y de jazz. Y en el siempre serio acto de entrega de los Pulitzer, la presencia de Lamar ha sido la más original... y esperada.

La administradora de los Pulitzer, Dana Canedy, ha dado la bienvenida al rapero al almuerzo de entrega de los premios en la Universidad de Columbia. Y lo ha hecho acompañada de su hijo, un niño más que emocionado con la presencia del músico. "Felicidades, estamos haciendo historia", ha dicho Canedy a Lamar en su recibimiento.

2018 #Pulitzer Prize winner for Music @KendrickLamar being greeted by Pulitzer Administrator @DanaCanedy and her son as he arrived for the Pulitzer luncheon at @Columbia University. "Congratulations, we're both making history this year," said Canedy. pic.twitter.com/RrkmsshaJf