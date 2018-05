El Teatro del Mercado suspende un estreno por no contar con personal suficiente

Los conflictos laborales en los que andan inmersos los teatros municipales de Zaragoza se van a cobrar su primera víctima este fin de semana. Belladona Teatro, compañía aragonesa dirigida por Jaime Ocaña, no va a estrenar su obra ‘Goya desenfrenado’ este viernes en el Teatro del Mercado. Aunque la compañía no quiso este miércoles hacer declaraciones a HERALDO, lo cierto es que desde hace una semana no se pueden adquirir entradas para su espectáculo, aunque la página web del teatro aún lo tenía anoche en cartel.

Víctor López, gerente del Patronato Municipal de las Artes Escénicas, reconocía este miércoles que "nos hemos visto en la obligación de aplazar el estreno y cerrar el teatro este fin de semana porque no tenemos efectivos técnicos para garantizar su funcionamiento en las debidas condiciones". Incluso llegó a apuntar que no sería extraño que la situación llevara a dar por cerrada la temporada, aunque quedan por delante dos representaciones de ‘La tempestad’ a cargo de la Escuela Municipal de Teatro, dos fines de semana del titiritero Javier Aranda y un concierto de Marina Herlop.

"Hay bajas laborales que no se han podido cubrir (las de dos oficiales electricistas) y no tenemos recursos humanos suficientes para dar el servicio adecuado –añadía López–. El aplazamiento de un estreno es la última medida que querríamos tomar, pero no ha quedado otro remedio. En estos momentos tenemos un proceso abierto de lista de espera para suplir esas bajas laborales y conseguir que la situación vuelva a la normalidad". El Teatro Principal, donde este fin de semana actúa el Ballet de Víctor Ullate, no se va a ver en principio afectado por esta situación. En el caso del Mercado, se va a intentar encontrar solución para sostener los demás espectáculos.