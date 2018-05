C.Tangana, Los Punsetes y Tulsa, entre los 26 nuevos fichajes del FIB

El Festival Internacional de Benicàssim (Castellón) ha anunciado la incorporación de veintiséis nuevos artistas a su cartel como C.Tangana, Bob Moses, Los Punsetes, Tulsa, Norh State y Junior Mackenzie y ha hecho pública la distribución de los grupos por escenarios del 19 al 22 de julio.

Según fuentes de la organización del FIB, el escenario principal Las Palmas acogerá los directos de The Killers, Liam Gallagher, Travis Scott, Pet Shop Boys , Two Door Cinema Club, Justice, Ley DJ, Anna Calvi, Catfish and The Bottlemen, Chase and Status Live, Madness o The Kooks.

El escenario VISA traerá una "reluciente mezcla de nombres míticos" como Belle & Sebastian, The Charlatans, Rag'n'Bone Man, Wolf Alice, Dorian, Giggs, Izal, Everithing Everithing, Tune-Yards, Metronomy o The Horrors.