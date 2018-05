Rebobina: los milenials ponen de moda el casete

¿No nos habíamos librado del casete? ¿Por qué recuperar un formato incómodo, que obliga a rebobinar, que impide acceder directamente a una canción y en hasta se atasca y obliga a tener un boli a mano para desenrollarlo? Para Falces, "es cuestión del fetiche del formato físico, del poder tocar y palpar. En pocos años la música se ha convertido en un archivo en el móvil, en una pista en plataformas como Spotify. Pero los aficionados a la música desean tocar y tener".

Pero en la sala zaragozana El poeta eléctrico, cuando Falces hizo su sesión con casetes, los más interesados eran los milenials, esa generación de veinteañeros fascinada con la tecnología de los años noventa y que ya ha puesto de moda las cámaras de fotos de carrete y que ha rejuvenecido la marca Polaroid. "Se quedaban fascinados con el casete, lo cogían, lo miraban... -sonríe Falces-, y se preguntaban cómo podía saber en qué punto exacto estaba la canción que quería pinchar. Y les explicaba que la pletina tiene una ruleta con números y si te apuntas en qué número está exactamente ese tema, puedes rebobinar y llegar a él rápidamente".

Que el casete interesa sobre todo a esos milenials lo saben las discográficas y por ello los lanzamientos en este formato (siempre en edición limitada a unos pocos miles de copias) son para artistas cuya base de fans ronda los 20 años. Sería el caso de Taylor Swift, que publicó su trabajo 'Reputation' en cassette, al igual que Lana del Rey con su álbum 'Lust For Life'. De hecho, el resurgir del formato se debe en gran parte al enorme éxito de la película 'Guardianes de la galaxia', cuyo protagonista, Lord Star porta un walkman en el que escucha la banda sonora de su niñez, principalmente compuesta por canciones de los 80. Sus tres bandas sonoras vendieron en 2017 casi 50.000 unidades en este formato en Estados Unidos, mientras que la edición especial en cassette de la banda sonora de 'Stranger Things' despachó las 3.000 unidades de edición limitada. Otros artistas que optado por el formato retro han sido Jay Z, Arcade Fire o Kylie Minogue. Esta última agotó en tiempo récord sus 5.000 copias en casete, que vendía a través de la página web.

Primer álbum, en cinta

En Aragón la cinta ha sido el formato elegido por el grupo Los Deltoides para publicar su primer álbum, 'Futurum obsoletum est'. "Somos conscientes de que no todo el mundo conserva un walkman o la minicadena de su comunión para poder escucharlo, pero se podría decir lo mismo de los cedés, que también se están extinguiendo poco a poco con las plataformas de música online y los smartphones. Nos hubiera gustado sacarlo en vinilo, pero lo descartamos por la pasta. Así que nos decidimos por el casete porque comparte ese componente nostálgico con el vinilo y es un objeto infinitamente más bello que un cedé. La verdad es que, a posteriori, nos hemos dado cuenta de que la textura de sonido del cassette contribuye a la atmósfera que pretendíamos crear en el disco, así que estamos contentos", destaca Dani B Good, vocalista del grupo, también integrado por Señor C y Nosequé Domingo. Por cierto, que Señor C también forma parte junto con Eric Cihigoyenetche y Enrique Moreno del grupo Underdogs, que también acaba de publicar su primer disco en casete.

Para Dani B Good "queríamos algo que a la gente le pudiese gustar tener en las manos o en una estantería. Un objeto. El acceso a la música ya no depende de los discos que compres; independientemente de si te compras un disco y del formato en que lo compres, siempre lo puedes escuchar online. Tanto Los Deltodies como Underdogs están en también Spotify y en Bandcamp, así que si compras música en soporte físico, lo que estás comprando es un objeto que quieres tener.

Precisamente, ese componente fetichista lleva a que la moda se considere más temporal que definitiva, "porque de todas esas copias vendidas, ¿quién escuchará después el casete realmente?", se pregunta Luis Linacero, de Discos Linacero. En su tienda, el casete todavía es un formato activo, "pero se trata de álbumes de jotas o de copla, que compran personas mayores que no se han adaptado a otras tecnologías. Ese resurgir entre los jóvenes es muy residual y durará muy poco", vaticina. Tampoco Sergio Falces cree que los casetes perdurarán como ha hecho el vinilo, "será una moda similar a la que vivió Polaroid o las cámaras de carrete. Ahora hace gracia, pero poco más".

La nostalgia es la clave, concluye Dani B Goo. "Últimamente los ochenta y los noventa vuelven a estar de moda y las cintas pertenecen a esa época, así que viene con el pack. El casete es barato y te lo puedes grabar tú mismo en casa, como aquellos fanzines fotocopiados que mucha gente hacía en los noventa. Los precios de las cintas vírgenes, que están subiendo muy deprisa, son una confirmación. Y discográficas relativamente grandes como Burger Records o Goner hace años que sacan samples promocionales de sus bandas en casete. Pero si el formato casete triunfa a un nivel más mainstream durante un tiempo, cosa que está por ver, lo hará por lo mismo que lo ha petado Stranger Things: por la nostalgia".