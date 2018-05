Federico Corriente Córdoba: "La meritocracia es el sistema menos injusto"

Federico Corriente Córdoba leyó el pasado domingo su discurso de ingreso en la RAE, hecho extraordinario que no se ajusta a su primer apellido...

Gracias por su valoración de extraordinario. Sí, mi primer apellido es Corriente... En cuanto a mi segundo, es Córdoba, aunque yo nací en Granada.

Todo junto es separado, y separado es todo junto... Hay paradojas preciosas.

Cuando decía antes extraordinario, desde luego lo es una institución que data de 1714 y que ha contribuido tanto a una lengua tan importante como el español.

Tres siglos limpiando, fijando y dando esplendor.

Mi memoria para nombres y apellidos es flaca, pero me vienen a la mente aragoneses tan relevantes como Lázaro Carreter o José Manuel Blecua.

Dicen que la paridad no ha llegado a la RAE. ¿Es partidario de un sistema de cuotas para dar mayor cabida a la mujer?

En la actualidad, hay dos académicas aragonesas, Aurora Egido y Soledad Puértolas, y un académico, en este caso yo, que nací en Granada pero resido y estoy muy relacionado con Zaragoza. Es decir, si se establecieran cuotas, igual se estaría limitando la entrada a mujeres que lo merecieran, como es el caso al que me refiero.

También se acusa a la RAE de gerontocracia.

A mí me gusta la meritocracia. Igual en esta pregunta que en la anterior. La meritocracia es el sistema más justo. O, al menos, el menos injusto.

Todo discurso constituye una confesión. ¿Qué confesó en su ingreso desde tan influyente atril?

En el discurso ‘La investigación de los arabismos del castellano en registros normales, folklóricos y bajos’ consideré que la ciencia no puede estancarse y las instituciones tienen que estar pendientes de esos progresos. Al cabo de una década hay que revisar, actualizar.

Siempre hubo arabistas en la Real Academia.

El último fue Emilio García Gómez. No se puede obviar la influencia árabe en la evolución histórica de España y del español. Hoy mismo podrían citarse 1.600 arabismos en el idioma español. Su influencia como fuente del español resulta incuestionable.

El escritor más pregonado por su temática es Salman Rushdie...

Rushdie es hindú y escribe en inglés. Sale mucho en televisión... No conviene confundir conceptos como árabe e islam. Si nos introducimos en términos como yihadismo, el equívoco puede ser sensiblemente grueso. En árabe se han expresado escritores tan relevantes como Ibn Jalbun o Al Mutanabbi. Nagib Mahfuz incluso fue premio Nobel.

No los he leído mucho, no... Confieso mi ignorancia.

Hablamos de la aproximación de la cultura árabe a Europa, pero también convendría intentar asimilar por parte de Occidente todo lo positivo que ha aportado la cultura árabe, que no es poco.

Una cuestión final que me intriga. ¿Por qué reside en Zaragoza, en España?

Ha vivido en Granada, Valencia, Tenerife y Madrid. No me arrepiento de haber ejercido en Egipto, Marruecos, Estados Unidos, Brasil, Inglaterra y Rusia; pero mucho menos me arrepiento de regresar a Zaragoza y a España.

Todo un ‘Laus Hispaniae’ desde el sillón K de la Academia...

‘Elogio de España’. Nada rebatiré yo a San Isidoro...