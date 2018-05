Artistas del Gremio graba un disco de temas propios y crea un festival para presentarlo

Pero... ¿quiénes son estos chiflados en minifalda? Miles de personas se han hecho esta pregunta al ver por primera vez a los Artistas del Gremio. Y no es extraño. Porque el grupo impacta por su apariencia. A los cinco minutos de iniciar su actuación, sin embargo, lo de las minifaldas pasa ya a un muy segundo plano. Artistas del Gremio son una charanga nacida en Ejea de los Caballeros, aunque lo más propio sería decir que son ‘la’ charanga. La reina de las charangas: capaz de actuar en las fiestas de La Muela y, dos días más tarde, representar a España en el prestigioso Festival de Sibiu (Rumanía). O de actuar en un escenario tan selecto como el de la Sala Mozart. O de participar en el concurso televisivo ‘Tú sí que vales’ y quedar segundos. Artistas del Gremio es una charanga, sí, pero no hay molde que no haya roto. Ahora acaba de publicar un disco, ‘Punkis de conservatorio’, muy especial: es el primero de una charanga española en el que todos los temas son propios. No hay versiones, no está ninguno de los grandes clásicos del género festivo. Ellos son así.