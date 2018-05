Harvey Weinstein se entrega en una comisaría de Nueva York por los cargos de abusos sexuales

Weinstein llegó hacia las 13.27, hora española, a la comisaría número 1 del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) para cumplir con el procedimiento de registro y con el fin de que le tomen la foto y las huellas dactilares.

Weinstein responderá ante un juez por los cargos de abusos sexuales que pesan contra él, meses después de que decenas de denuncias hundieran su carrera y desataran un fuerte movimiento femenino de repulsa contra las conductas sexuales inapropiadas.

Las primeras denuncias aparecieron en el diario 'The New York Times' y en el semanario 'The New Yorker' en octubre de 2017, una investigación que les valió recibir conjuntamente el premio Pulitzer en abril pasado.

Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Daryl Hannah, Mira Sorvino, Lupita Nyong'o y Umma Thurmann figuran entre las actrices que han hecho público que fueron víctimas de la conducta inapropiada de Weinstein.

Las acusaciones públicas contra Weinstein llevaron a miles de mujeres a contar sus experiencias en las redes sociales bajo la etiqueta #metoo, detonante de un movimiento de lucha contra los abusos sexuales a nivel mundial que fue reconocido como "personaje del Año" por el semanario Time.