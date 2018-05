Juan José Millás: “Somos los hijos del delirio”

"Escribo a ciegas, no sé nunca a dónde voy. Suele sucederme una cosa; soy un escritor intuitivo, nace un personaje, nace una historia, surge una atmósfera, y todo ello, impulsado por la imaginación y el azar, avanza. Y al final acabas el libro. Cuando se publica, los lectores empiezan a ver cosas que tú no habías visto. Con sus opiniones y sus impresiones, acabas entendiendo lo que has escrito, y todo eso lo vas contando en entrevistas y presentaciones. Cuando parece que ya has comprendido tu propio libro y que has organizado un discurso, se acaban las presentaciones y las giras”, decía el lunes Juan José Millás (Valencia, 1946) en la librería Los Portadores de Sueños, donde presentó ‘Que nadie duerma’ (Alfaguara), la historia de una mujer que ha sido programadora informática, que es taxista y a la vez una mujer pájaro, y quizá una reencarnación de Turandot, la princesa de la ópera de Puccini.

Millás recordó su pasión por los pájaros, desde niño, y luego de mayor. Hurgando en su infancia, tan caudalosa como se veía en su libro ‘El mundo’ (Seix Barral), recordó que había tenido una tía muy bondadosa, un ángel, de la que se decía “que le habían cortado las alas”. Concluyó que, por uno de esos milagros de la literatura y de la pura invención, quiso crear un personaje así. Y contó también que de niño, eran nueve hermanos, sus padres se trasladaron de Valencia a Madrid, y allí descubrió que a su madre le encantaba ir en taxi por diversos lugares de Madrid, sobre todo por la Castellana. “No sé por qué iba yo con ella, pero siempre me lo pedía. Y, además, me decía: “Juanjo, no se lo digas a tu padre”. A la vez yo miraba con auténtico pánico el tic tac del taxímetro. De niño una descubre diversas formas del miedo, y yo me di cuenta ya entonces que la vida podía ser verdaderamente terrible. Mi pesimismo, si lo tengo, ya viene de entonces”.

Con esas dos experiencias, Juan José Millás, autor de novelas como ‘El desorden de tu nombre’ y ‘La soledad era esto’ y maestro absoluto del articuento, ya tenía un buen anecdotario para crear a Lucía, una mujer bondadosa, un poco samaritana del amor y del sexo, en el fondo, que tomará una decisión inesperada: cuando su empresa de informática quiebra, ella decide convertirse en taxista. Millás aprende de la vida y la modifica luego, a su antojo, mediante el humor negro y el absurdo en la ficción.