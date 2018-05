Schola Cantorum Paradisi Portae: una nueva forma de interpretar el canto gregoriano

El gregoriano no empieza y termina en los monjes de Silos. Y lo acaba de demostrar la Schola Cantorum Paradisi Portae, formación musical zaragozana que integran Marcos Castrillo, Rubén Larrea, Alberto Cebolla, Rodrigo Ramos y Alberto Palacios. El grupo nació hace ahora dos años con la intención de difundir el canto gregoriano al tiempo que promover el estudio e interpretación de las primeras polifonías. Y ahora acaba de publicar su primer disco, ‘Via crucis’, grabado en la iglesia de San Gil de Luna. Al frente de todo el proyecto está Alberto Cebolla Royo, zaragozano que en la actualidad es profesor de Musicología en el Conservatorio Superior de Salamanca. Lo que ofrecen (el grupo y la grabación) es una nueva forma de interpretar el canto gregoriano.

"Las primeras fuentes escritas sobre el canto gregoriano son del siglo X –relata–. Desde entonces hasta nuestros días han transcurrido diez u once siglos en los que la forma de interpretarlo no ha sido idéntica, ha cambiado. La primera trasmisión escrita fueron los neumas (una especie de ayuda nemotécnica que obligaba a conocer la melodía) pero luego la notación fue adaptándose para que no hiciera falta la memoria, perdiéndose con esto matices que no supieron expresar en las nuevas notaciones. En el siglo XIX la práctica del canto gregoriano llegó a ser tan penosa que se hizo necesaria la reforma de los monjes de la abadía de Solesmes. El canto gregoriano siempre se ha actualizado".

El zaragozano Alberto Cebolla, que inició su formación musical en la Escolanía de Infantes del Pilar y estudió Musicología en el Conservatorio Superior de Música de Aragón, completó su formación realizando los cinco cursos de la sección italiana de la Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano. Allí accedió a los principios de la estética de la semiología gregoriana, que profundiza en el valor de las primeras fuentes medievales con notación musical. Y a su profundo conocimiento teórico une la práctica: ha cantado en la Schola Gregoriana Domus Aurea, dirigida por Luis Prensa. "El repertorio gregoriano, en lo que tiene de unión de texto y música, estéticamente parece simple –señala–, pero no lo es. El principal riesgo a la hora de interpretarlo es que se acaben cantando igual todas las notas. Pero con el estudio de todas las fuentes medievales compruebas que no hay dos sílabas iguales. La semiología les da una sonoridad distinta". Una sonoridad más rica y emocionante. Y que sorprende mucho a quienes la escuchan.