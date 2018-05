María Luisa Merlo: "No diré cuándo me retiro, un día me marcharé por la puerta y adiós"

Nada. Ya he hecho todo lo que quería. He bailado, he hecho musicales, he viajado por el mundo… ahora lo que me queda es descansar un poco porque tengo ya 76 años, aunque de momento estoy encantada con la obra que traemos a Zaragoza, ‘Conversaciones con mamá’, junto a Jesús Cisneros.

¿De qué trata?

Es una comedia que cuenta la historia de una madre liberal que educa a su hijo de una manera abierta, pero al crecer la vida lo convierte en una persona diferente. Es una comedia con momentos tiernos, donde el público se ríe desde la cuarta frase que pronuncio, pero en la que también me pongo seria para luego volver a hacer reír.

¿Hay alguna semejanza entre el papel de la protagonista con usted como madre en la realidad?

Esta es una mujer de los años sesenta que se casó y se dio cuenta de que no sabía hacer nada. Procede de esa generación de mujeres que fue educada para que vivieran de los maridos, con sus problemas, pero, al mismo tiempo, es inteligente. Sí hay similitud porque al fin y al cabo pertenece a mi generación. Yo he sido una mujer abierta, liberal, que he trabajado y he sido capaz de salir sola adelante divinamente.

¿Qué es lo más difícil de ser madre?

¡Madre mía! Todo. Ser madre es algo maravillosamente difícil porque nunca crees que has hecho lo suficiente por tus hijos.

¿Ha pensado en su retirada de los escenarios?

Nunca lo anunciaré. Un día me marcharé por la puerta y adiós. Aún no me he planteado cuándo dejarlo.

¿Qué aprendió de su familia que le haya ayudado en su profesión?

Soy de una tercera generación de actores, que he vivido desde los 4 años entre bambalinas. Mis abuelos, primero, y mis padres después me enseñaron a dejar de ser actriz al terminar cada función, a ser una persona y no seguir haciendo funciones por la vida como hace otra gente. Al bajar el telón, has de ser normal.

De familia de artistas y madre también de dos actores –Luis y Amparo Larrañaga–, ¿hay algún gen escénico en los Merlo?

Tiene que haberlo, aunque ninguno de mis nietos quiere dedicarse al espectáculo. La saga se acaba en mis hijos.

¿Le da pena?

No, solo quiero que sean felices. Además, está la profesión ahora tan rarita que prefiero que no sean actores. Todo ha cambiado muchísimo. Antes el teatro estaba en manos de grandes profesionales, pero ahora no, salvo raras excepciones.

¿En qué afecta a los actores?

Por ejemplo, en que hay más de un 40% de paro.

¿En qué momento se encuentra la interpretación hoy en España?

La gente joven lo hace muy bien, tenemos unos actores preparadísimos tanto en teatro como en televisión. Es algo espléndido. Las actrices de mi generación lo aprendimos todo en el escenario, con los grandes maestros que teníamos entonces de actores, pero los chicos de hoy tienen unas escuelas maravillosas.

Televisión, teatro o cine, ¿dónde se encuentra más a gusto?

Ahora en el teatro, porque no hago otra cosa. No porque no quiera, sino porque no me llaman, aunque tampoco me importa. El teatro es algo maravilloso ya que te permite sentir el amor del público nada más terminar la función.

Si volviera a empezar su carrera, ¿qué le gustaría cambiar?

Nada. Ha sido muy plena.

¿Le ha dado tiempo para vivir también?

Sí. Tengo una capacidad para aprovechar el tiempo tremenda. He viajado por el mundo, cuidado a los niños… dentro de lo que es una madre que trabaja y que lo hace fuera. Lo que más me ha dolido ha sido tener que separarme en algunos momentos de ellos.

¿Ya ha resuelto sus problemas de sonambulismo?

(Risas) Más o menos. He sido sonámbula toda la vida, pero estoy trabajando para no levantarme más por las noches.