El Teatro de las Esquinas ensaya un homenaje a Prince que aspira a viajar por toda España

Prince fue un cantante que no creyó en los límites. No se puso límites respecto a los estilos que interpretó, tampoco en cuanto a los instrumentos que se atrevió a tocar. Y, sobre todo, no comulgó con limitar la libertad, en especial la sexual o la de género. "Nadie puede dictaminar quién eres realmente", decía el artista, fallecido hace dos años. El Teatro de las Esquinas de Zaragoza resucitará su legado el próximo día 26, a las 18.00, momento en el que estrenará su producción ‘The most beautiful live experience in the world’, el concierto homenaje en directo de la banda Diamonds and Pearls al artista estadounidense. "No se trata solo de emular a la figura en sí, sino de reinterpretarla, que nos cale su mensaje, su música", apostilla el director del montaje, Carlos Martín.