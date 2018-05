El proyecto '3 artistas/6 espacios' abre sus puertas en el Pablo Serrano

En concreto, los tres autores están interviniendo en las seis partes en las que se divide el Espacio Pórtico de este común, bajo un tema común. Tomando como referencia el lema del ICOM para el Día de los Museos 2018 'Museos hiperconectados: Enfoques nuevos, públicos nuevos', el hilo conductor sobre el que discurren las tres intervenciones corresponde al fenómeno de la hiperconexión.

El proyecto se ha concebido como un espacio de creación y montaje abierto al público durante toda la semana y su resultado estará expuesto hasta el próximo 19 de agosto.

El director general de Cultura y Patrimonio, Nacho Escuín, ha explicado durante la inauguración lo positivo de esta intervención sobre este espacio que "antes era solo de paso y que se ha convertido en una sala más". Escuín ha destacado que "estas intervenciones nos demuestran que se puede construir un espacio narrativo a través de estos espacios y que todas ellas van a generar una entrada diferente al museo".

OPN Studio (Susana Ballesteros y Jano Montañés), Natalia Escudero y Miguel Ángel Gil Andaluz son los autores que abren este proyecto. Cada uno de ellos cuenta con dos espacios a intervenir y con los que se busca ofrecer al espectador tres reflexiones sobre el concepto de hiperconexión nacidas de planteamientos conceptuales y disciplinas artísticas totalmente distintas, todas ellas centradas en diferentes aspectos de la comunicación.

Por ejemplo, OPN Studio pone el acento en el individualismo y la epidemia de soledad que padece la sociedad actual; Natalia Escudero reflexiona sobre los cambios que experimenta la lengua y la construcción de relatos colectivos, mientras que Miguel Ángel Gil Andaluz alerta sobre el aislamiento social a consecuencia de una hiperconexión mal entendida.

OPN Studio parte de su proyecto audiovisual 'Aimless', con la retroproyección de 'Aimless in the city' y 'Aimless nowhere', dos piezas audiovisuales construidas a partir de la edición de fragmentos procedentes de distintos títulos cinematográficos; la ciudad y el medio natural son los escenarios sobre el que se desarrolla el relato que, en ambos casos, gira en torno a la soledad, el individualismo o el aislamiento, realidades cada vez más presentes y que nacen, paradójicamente, dentro de esta sociedad hiperconectada.

Natalia Escudero ofrece 'Veintiséis letras, espacio, punto y coma', un proyecto abierto a la participación activa de los visitantes y que parte de La Biblioteca de Babel de Jorge Luis Borges, un relato hecho realidad a través de la biblioteca infinita que es Internet. La autora convierte las cabinas del museo en las galerías de la biblioteca que imaginara el escritor argentino, ofreciendo 999 piezas sobre las que los visitantes pueden intervenir con una de las 26 letras del alfabeto latino, el espacio, el punto o la coma.

Miguel Ángel Gil Andaluz se centra en la dualidad existente dentro del mundo de la creación artística y que el autor traduce en la configuración de dos escenarios antagónicos: un espacio abierto y expuesto a los demás frente un lugar cerrado, aislado, que no tiene qué mostrar, metáfora de la creación truncada a consecuencia de las dificultades a las que se enfrenta el artista de hoy.