'Whitney' desvela en Cannes que la cantante sufrió abusos de una prima

Whitney Houston falleció en febrero de 2012 a los 48 años ahogada en la bañera de un hotel en Beverly Hills. El documental que Kevin Macdonald ha mostrado fuera de competición en Cannes ahonda en el camino que la llevó a esa muerte, donde no faltaron drogas ni abusos sexuales en la infancia.

'Whitney' profundiza en una cantante que vendió más de 200 millones de álbumes en todo el mundo y que entre sus éxitos incluye títulos como 'I will Always Love You' o 'Saving all my Life for You'.

Lo hace con entrevistas a la gente más cercana de su entorno, como su madre, Cissy, o su exmarido, el rapero Bobby Brown, con los que construye un puzzle que revela que su prima Dee Dee Warwick abusó de ella de pequeña y recorre tanto el alcance de su cima profesional como la posterior bancarrota.