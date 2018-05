Primer avance de 'Queen', la película que devuelve a la vida a Freddie Mercury

'Bohemian Rapsody' es el título del filme, que estará protagonizado por Rami Malek. El actor pasa de dar vida al desasosegante protagonista de la serie 'Mr. Robot' a encarnar al cantante de la banda británica.

Junto a él estarán Gwilym Lee, Ben Hardy y Joseph Mazzello, que interpretan respectivamente a Brian May, Roger Taylor y John Deacon.

Este martes se ha dado a conocer el primer 'teaser' del filme, en el que llama la atención el parecido de sus protagonistas con los personajes a los que encarnan.

La película ha contado con dos directores. El encargado de comenzar el trabajo fue Bryan Singer, que sin embargo fue despedido a mitad del rodaje. Aunque no han quedado claros los motivos, detrás de la decisión podrían estar tanto las acusaciones contra el realizador dentro de la campaña del #MeToo como sus malas relaciones con varios de los miembros del equipo del filme.

La película pasó a manos de Dexter Fletcher, que ha sido el encargado de terminarla.

El filme repasa la meteórica carrera de Queen, una banda que marcó una época y que dejó canciones que forman parte del imaginario colectivo de varias generaciones. Desde la 'Bohemian Rapsody' que le da título hasta 'We Will Rock You', 'Another One Bites the Dust', 'We Are The Champions' o 'Radio Ga Ga', pocos grupos tienen tantos singles de éxito como los británicos. La película repasa también la trayectoria vital de Mercury, un chico de familia humilde nacido en Tanzania que alcanzó el olimpo de los dioses del rock.

'Bohemian Rapsody' llegará a las pantallas el próximo 2 de noviembre, según se indica en el primer póster promocional que también se ha hecho público esta martes.