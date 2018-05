Muere el escritor y periodista Tom Wolfe a los 87 años

Tom Wolfe, periodista y novelista, falleció el lunes a los 87 años en un hospital de Manhattan. Su agente, Lynn Nesbit, ha comunicado este martes la noticia y ha explicado que Wolfe estaba ingresado desde hace unos días por una infección. El escritor vivía en Nueva York desde que comenzó a trabajar como reportero en el 'The New York Herald Tribune', en 1962.

Autor de libros como 'La Hoguera de las Vanidades', 'Elegidos para la gloria' o 'Casi héroes', Wolfe fue uno de los fundadores del llamado Nuevo Periodismo, junto a nombres como los de Guy Talese, Truman Capote o Norman Mailer. Con sus trabajos, mezcla de información y de literatura, renovaron el género del reportaje en profundidad y dejaron piezas que forman ya parte de la historia del periodismo.

Según indicó Nesbit al diario The Wall Street Journal y a The New York Times, el autor de "La hoguera de las vanidades" estaba aquejado de neumonía y había sido hospitalizado por una infección en un hospital de Manhattan.