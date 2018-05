EN DIRECTO: Amaia y Alfred firman una gran actuación

Europa esta 'living a celebration' y el Altice Arena de Lisboa lleva una semana engalanado para entregar esta noche el micrófono de cristal del festival de la canción de Europa. La capital portuguesa se ha llenado hasta la bandera (y de banderas), pero los eurofans españoles son los que más se están dejando notar, dentro y fuera del recinto de Eurovisión.

A Salvador Sobral le toca ceder el testigo, pero el portugués ya ha declarado que Netta Barzilai (Israel) no sería su sucesora predilecta. Las casas de apuestas le otorgaron el 'top 1' desde que su videoclip se coló en Youtube, pero la puesta en escena en directo con merchandising oriental y alguna que otra nota fuera de tono no terminan de convencer, y pueden hacer que la israelí se caiga del primer puesto. Más aún si se toma el 'aplausometro' como medidor.

El público que asistió ayer a la 'Grand Final Jury Show' -ensayo general de lo que hoy veN los telespectadores en sus casas- concedió los doce puntos a 'Fuego', de Eleni Foureira (Chipre). Sería el primer triunfo del país, pero incluso si no se alza con la victoria, promete ser un éxito de las fiestas del verano junto a 'Lo malo', de las triunfitas AitanaWar. Por las calles de Lisboa las opiniones también le conceden el primer puesto a la que han bautizado como 'la Beyonce' del festival.

Mientras tanto, en España se ha hecho la luz: la delegación ha mejorado notablemente el juego de leds de la actuacion de Alfred y Amaia respecto a su primer pase. La voz de la navarra necesita poca iluminación, brilla con luz propia, y el catalán, si controla los nervios en las primeras estrofas en solitario, promete marcar una de las mejores actuaciones de España en lo que llevamos de siglo XXI. Solo Pastora Soler y Ruth Lorenzo lograron colarse entre los 10 primeros puestos. Y mejor olvidar el momento 'sillas de peluquería' de Las Kepchup y la 'Brujeria' (con baile de faldas incluido) de Son de Sol. Los poco eurofans tal vez ni recuerden a ese trío de hermanas de Écija.

Foureira, que actuará penúltima esta noche con su tema 'Fuego', ocupa la primera posición en las apuestas, donde se colocó el pasado martes antes de la primera semifinal, cuando adelantó a Israel en la lista de favoritos.

Desde entonces, la israelí Netta y su 'Toy', que había liderado las listas de favoritos durante los dos meses previos al festival, se ha afianzado en el segundo puesto.

El irlandés Ryan O'Shaughnessy cierra el podio con 'Together', tras una gran escalada en las listas, ya que a principios de la semana ni siquiera se apostaba por su pase a la final.

Completan el 'top 10' los franceses Madame Monsieur ('Mercy'), el sueco Benjamin Ingrosso ('Dance you off'), la lituana Ieva Zasimauskaite ('When we're old'), los italianos Ermal Meta y Fabrizio Moro ('Non mi avete fatto niente'), el alemán Michael Schulte ('You let me walk alone'), la estonia Elina Nechayeva ('La forza') y el noruego Alexander Rybak ('That's how you write a song').

Los españoles Amaia y Alfred, que defenderán sobre el escenario del Altice Arena 'Tu canción', acabarían en vigésimo puesto según las listas de apuestas, en las que han bajado desde que se conoció que serán los segundos en cantar en la gala, una posición que históricamente no favorece las puntuaciones.

Peores augurios obtiene la anfitriona, la portuguesa Cláudia Pascoal, ya que su tema, 'O Jardim', figura vigésimo tercero en las listas, muy lejos del primer puesto que alcanzó su compatriota Salvador Sobral hace un año.

Un total de veintiséis países compiten por el codiciado micrófono de cristal, en una gala en la que se podrán escuchar tanto baladas como temas más movidos que llevarán el espectáculo al escenario.