A hortelano tonto... patata gorda

Imagínese un alemán, de visita en nuestro país, con un dominio escaso del idioma, escuchando la frase "nos hemos metido en un berenjenal". Seguro que no entendería nada y, además, si echaba mano del diccionario aún sería peor: "Berenjenal: terreno plantado de berenjenas".

Algo así le ocurrió hace unos años al caspolino Miguel Caballú, y el equívoco le llevó a escribir un libro, 'Gastromentiras', que presentará este viernes (13.00, Palacio de Congresos de Zaragoza, en el seno de ARATUR). "El libro nació hace una decena de años -señala-. Había recibido la visita de un arqueólogo californiano y estábamos buscando un bar para tomar un café. Fuimos a uno que estaba lleno y me quejé: 'Aquí hay mucho tomate'. Él se quedó perplejo y yo me di cuenta de que en español continuamente estamos empleando palabras, expresiones y refranes de significado o contenido alimenticio, y que casi siempre significan algo distinto a lo que parece a primera vista".

Esas son las 'gastromentiras'. La primera la apuntó en una servilleta de papel del establecimiento, y así ha ido trabajando hasta ahora. "Hoy mismo me he apuntado una -relata Caballú-. Un amigo de Tafalla, al enterarse de que soy de Caspe, me ha contado que en su pueblo existe un dicho: 'Sabes más que el aceite de Caspe'. Y hace unos días Samantha, en 'Masterchef', decía: 'Este chico es un huevo sin sal'. Acabo de volver de viaje de la capital de España y allí han lanzado una campaña publicitaria con el eslogan 'Madrid para comérselo'. También fui a una churrería y el dueño me dijo que la expresión de que algo se fabrica 'como churros' no tiene sentido, que hacerlos bien no es ni fácil ni rápido... Oigo dos o tres de estas expresiones cada día".