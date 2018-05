Chris Pratt dobla 'Jurassic World' en español... y lo hace fatal

Así que los dos protagonistas de la película, Chris Pratt y Bryce Dallas Howard, ha decidido hacerle una bromilla-homenaje y han grabado algunas de las escenas de la peli 'dobladas' al castellano por ellos mismos.

¿Cuál es el problema? Que ni Pratt ni Howard tienen ni idea de español y tampoco han dedicado mucho rato a trabajar el acento correcto. El propio actor estadounidense lo ha reconocido en su cuenta de Twitter. "No hablo español. Pero soy capaz de leer bonitas tarjetas con lo mejor. ¿Cómo sonamos?", ha escrito:

I don’t speak Spanish. But I can read cue cards with the best of them. How did we sound? https://t.co/6qwaoc8Avt