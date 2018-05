Se reedita en facsímil 'Plumas de pollo', la revista satírica que se ofrecía con HERALDO

"Una cosa son los titulares o las noticias y otra la radiación de fondo, ese tono muscular de época que se aprecia desde el nivel de la calle, al filo del vermut y del humor, cuando se sorprende al poder con la guardia baja o los calzones por los tobillos. Y eso es lo que hacía ‘El pollo urbano’", dice Agustín Sánchez Vidal, investigador y premio de las Letras Aragonesas de 2016, a propósito de la compilación, en edición facsímil, de ‘Plumas de pollo en el Heraldo de Aragón. Crónica satírica de un sexenio prodigioso (1988-1995)’, que se presenta este martes, a las 19.00, en el Museo de Zaragoza, con la presencia de la consejera de Cultura María Teresa Pérez.

‘El pollo urbano’, claramente conectado con la compañía teatral El Grifo, que dirigía Dionisio Sánchez, nació en papel un 11 de marzo de 1977 y fue saludado por el profesor y crítico de arte Ángel Azpeitia con estas palabras: "Nadie tienen detrás y enfrente a quien sea. Están contra todo y a favor de la libertad, de la oxigenación de los oprimidos. (…) Bienvenida sea la nueva revista que, marginada o no, contracultural o escandalizante, quieran o no, queramos o no, es una voz más –y no solo de los ‘grifos’–, también de una juventud que siente y siente así en esa nuestra sociedad".

Ese proyecto inicial acabaría pasando a las páginas de HERALDO todos los domingos. "Las ‘Plumas de pollo’ era un complemento ideal a la información que se estaba haciendo. Era una página satírica, donde no dejábamos títere con cabeza. Había columnas, poemas, dibujos, que hacía Luis Grañena. Empezó con nosotros, y hacía cosas estupendas. Y luego estuvo 17 años en HERALDO. Ya ve donde está ahora. También hacía dibujos el periodista e ilustrador Dani García-Nieto: recuerdo que hacía unas caricaturas impresionantes y burlescas de su propio padre, el concejal Luis García-Nieto", dice Dionisio.

‘Gargantas profundas’