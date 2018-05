Daniel Craig cobrará 25 millones de dólares por 'Bond 25'

En un reportaje sobre los intérpretes con los mayores sueldos en la industria, la publicación revela que Dwayne Johnson ganará 22 millones de dólares (18,4 millones de euros) por la cinta de acción 'Red Notice', que incluye un bono de un millón (837.851 euros) por promover el filme en sus redes sociales, incluida Instagram, donde posee más de 100 millones de seguidores.

Esa es la misma cantidad que cobró Vin Diesel por aparecer en 'Fast & Furious 8' (2017), la octava entrega de la saga que él mismo creó en el año 2001 junto a actores como Paul Walker, Michelle Rodríguez o Jordana Brewster.

En la barrera de los 20 millones de dólares (16,7 millones de euros) también aparece Anne Hathaway por 'Barbie', un filme que estrenará en 2020.

Esa cifra, detalla la publicación, era habitual entre las mayores estrellas de Hollywood, como Julia Roberts, Will Smith, Tom Hanks o Jim Carrey, en la década de 1990. Por entonces, además, cobraban una serie de extras en función de las ganancias de sus películas.

Hoy día, el poder de atracción de los nombres propios ha disminuido y son únicamente unos pocos quienes pueden aspirar a seguir cobrando esas cantidades en una época donde los efectos visuales y los repartos corales son la normal habitual en las grandes producciones de la industria.

En el caso de Robert Downey Jr., el actor, convertido en pieza central del universo de películas de Marvel, ingresó un cheque de 10 millones de dólares (8,3 millones de euros) por aparecer apenas 15 minutos como Iron Man en 'Spider-Man: Homecoming'.

Otros intérpretes acceden a recortar su salario por aparecer en obras de pedigrí artístico, como es el caso de Leonardo DiCaprio, que cobrará 10 millones de dólares por 'Once Upon a Time in Hollywood', lo nuevo de Quentin Tarantino.

En los últimos meses, Jennifer Lawrence se llevó 15 millones de dólares (12,5 millones de euros) con su thriller 'Gorrión rojo', mientras que Chris Pratt y Bryce Dallas Howard ganaron 10 millones de dólares cada uno por 'Jurassic World: El reino caido', próximamente de estreno.