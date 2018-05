Javier Aranda: "Un títere es un ser limitado, pero en eso reside su grandeza"

El espectáculo teatral aragonés de esta temporada es ‘Vida’, de Javier Aranda. No hay en él repartos estelares, escenografías futuristas ni vestuarios deslumbrantes. Sobre las tablas, él y sus dos manos, una mesa cubierta con un paño negro, y apenas 50 euros en materiales para construir personajes que divierten y conmueven. La obra, siendo aparentemente tan sencilla como cualquier otra de títeres para adultos, concurrió junto a 32 más en la última Feria de Teatro de Huesca. Y ganó el premio al Mejor Espectáculo otorgado por los profesionales del sector. Eso lo dice casi todo. Hace tan solo unas semanas recibía además el premio Revelación en la Gala del Teatro Aragonés. ‘Vida’ es original, desternillante, estremecedora.

La compañía, si es que puede llamarse así porque Javier Aranda (Tarazona, 1968) se ocupa de todo, desde el diseño y construcción de los títeres a la iluminación, nació en 2015. Aranda, un actor conocido y veterano ya, necesitaba algo más.

"El proyecto en solitario me lo planteé como un hobby. Me gustan mucho la pintura, el teatro, construir cosas con las manos... Vi que de alguna forma los títeres unificaban todas mis pasiones; y eso, unido al hecho de que la crisis económica hacía que tuviera menos trabajo, hizo que me planteara realizar algo más personal, más íntimo. Vivimos una época en la que el teatro está muy mediatizado por la política, las modas y las subvenciones. Y pensé hacer algo muy humano. Acabé descubriendo el placer de trabajar solo y hacer lo que uno quiere".