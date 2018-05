Moda de mesa y mantel

La gastronomía está de moda. Y el mundo de la moda no lo ha pasado por alto. Las redes sociales, con la potente etiqueta ‘foodie’ (que, en inglés, denomina a los aficionados a hacer fotos de lo que van comiendo), han convertido el cocinar e ir de restaurantes en una experiencia compartible, epítome del postureo, al que no son ajenos las grandes marcas del diseño internacional, cuyos ingresos dependen sobre todo de productos franquiciados, convenientemente marcados con sus logos evocadores del lujo y el glamur, que convierten gafas, pañuelos, carteras, perfumes o cosméticos en irresistible objeto del deseo. En este afán de hacer extensible su marca, las grandes ‘maisons’ del lujo y no pocos diseñadores han puesto la vista, también, en los fogones. No son pocos los que extienden su aura lujosa y su estilo a una cafetería, un bar o un restaurante.