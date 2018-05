Alexandra Jiménez recibe la 'manzana' de La Almunia como premio a su progresión

La actriz Alexandra Jiménez, con el trofeo del premio Villa de La Almunia que recibió ayer en la gala de apertura del Festival de C ine. macipe

La alfombra roja de la vigésimo tercera edición del Festival de Cine de La Almunia se extiende desde ayer en el núcleo de la comarca de Valdejalón y lo hizo con la apertura oficial de la cita en el cine Salón Blanco. Allí, la actriz zaragozana Alexandra Jiménez recibió el premio Villa de La Almunia, que, por primera vez en su historia, toma la forma de una peculiar manzana, en cuerpo de fundición de bronce y base de piedra de Calatorao.

"Este premio me hace sentirme protegida, querida y más echada para delante en un mundo que no es fácil", explicaba la intérprete. A su lado estuvieron su familia, su pareja, el también actor Luis Rallo, y amigos. Entre ellos, la reconocida Norma Ruiz, amiga de Jiménez desde hace casi dos décadas, cuando ambas estudiaban en Madrid y que intervino en la ceremonia como sorpresa a la homenajeada. Así, Jiménez afirmaba que, con el galardón, "me ayudáis a que haga mi trabajo mejor".

"Siempre intento extraer la parte positiva a todo, incluso cuando no lo era", recordaba Alexandra Jiménez en un coloquio previo a la ceremonia, dirigido por la directora del festival, Carmen Pemán, echando la vista atrás a una carrera que le ha llevado a aparecer en la pequeña pantalla con series como ‘Policías’ o ‘Compañeros’, hasta destacar como África en ‘Los Serrano’. Desde ahí, una rueda continua y en progresión para una persona forjada en el estudio de danza zaragozano de María de Ávila, que le ha llevado a participar en más series (‘La pecera de Eva’, ‘Familia’ o ‘La Zona’) y películas (‘Spanish Movie’, ‘Anacleto: agente secreto’, ‘Kiki’ o ‘Toc Toc’.