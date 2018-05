Las redes sociales: marañas sociópatas

"Las redes sociales son marañas sociópatas, hilaturas de ansiedad, dispositivos obligatorios de sobresocialización compulsiva, protagonizados por personas que se han atrapado a sí mismas entre la sociofilia y la sociofobia", se dice en un momento dado de ‘En la confidencia’ (Anagrama, 2018), último libro publicado por Eloy Fernández Porta.

Escrita por Eloy Fernández Porta, esa frase me importa. Me importa mucho. Y leo su libro, como los anteriores, con un interés que no tendría si, por ejemplo, se tratase de un libro de Fernando Savater sobre el mismo asunto. ¿Es más sabio o más listo Eloy Fernández Porta que Fernando Savater? La pregunta no es ésa, y la contestación a la pregunta correcta sería el año 1974, año de nacimiento de Eloy Fernández Porta. No voy a tratar del contenido del libro en estas líneas. Quiero entrar, más bien, en el terreno de las confidencias sobre su autor, mis confidencias. Quizá con ellas ayude algo a entrever las raíces, nada o muy poco visibles pero muy presentes, de los ensayos de Eloy Fernández Porta.

En los años 80, un Eloy FP entre los 6 y los 16 años se asoma a internet con la misma naturalidad con que se asoma a las páginas de un periódico, a la pantalla de un cine o a la ventana de su casa: es, en España, prácticamente un "nativo digital". Y eso marca profundamente los circuitos cerebrales de un individuo… inserto en un fenomenal cruce de generaciones.