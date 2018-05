De Spielberg a Lucas: cómo los grandes del cine felicitan a la competencia

El récord anterior lo tenía 'Star wars: el despertar de la fuerza', que en su primer fin de semana en pantalla recaudó 199 millones de euros. Por eso, Kathleen Kennedy, la presidenta de Lucasfilm, ha compartido en las redes un mensaje en el que da la enhorabuena al nuevo emperador de la pantalla grande: "Desde una galaxia muy, muy lejana... a los héroes más poderosos de la tierra, FELICIDADES en el mejor fin de semana de estreno de la historia", dice la imagen, en la que se ve la mano de Rey, uno de los personajes de la saga galáctica, que entrega una espada láser a Ironman.

Pero el detalle de Kennedy no es nuevo. Retoma una tradición que inició Steven Spielberg en 1977, cuanto la primera película de 'La Guerra de las Galaxias' destronó a 'Tiburón' de lo más alto de la cartelera. El director publicó un anuncio en la revista 'Variety' dirigido a George Lucas.

“Querido George, la semana pasada 'La Guerra de las Galaxias' superó las ganancias nacionales de 'Tiburón'. Tu actuación hiperespacial ha conseguido hacer el truco. Felicidades a la panda de la Cantina y a todas las fuerzas de tu imaginación que han hecho a 'La Guerra de las Galaxias' merecedora del trono. Úsalo bien. Tu colega, Steven Spielberg”.

Unos años después, en 1982, fue una película del Spielberg, 'ET', la que superó en su estreno la recaudación del filme de George Lucas. Y este, como no podía ser menos, también recurrió a 'Variety' para homenajear a su compañero. En este caso, eligió la imagen de los protagonistas de 'Star Wars' cargando a hombros a un contentísimo ET: “Querido Steven, felicidades para ti y para tu amigo extraterrestre. Esta semana ET ha superado a 'Star Wars' en la recaudación nacional. La aventura de ET en la Tierra y su regalo de amistad intergaláctica continua emocionándonos a todos. Que la fuerza te acompañe. Tu amigo, George Lucas”.

En 1988, Lucas reconoció el éxito de 'Titanic', la película de James Cameron que arrasó en taquilla y que se llevó 11 premios Óscar ese año. "Estoy seguro de que es culpa tuya", le dice C3PO a R2D2", mientras todos los personajes de 'Star Wars' se hunden con el famoso trasatlántico.

Tras los pasos de Spielberg y Lucas, otros estudios también se han unido a esta tradición. Y como ha ocurrido este 2018, la saga de los Vengadores ha sido la protagonista de alguna de estas felicitaciones. En 2015, 'Jurassic World' superó el récord de ganancias en su estreno que había batido la primera película de la saga de los superhéroes en 2012, y el estudio Marvel rindió honores a los dinosaurios.

Solo unos meses después, en diciembre de ese año, 'Star Wars: el despertar de la fuerza' arrebató el cetro a 'Jurassic World' y fueron los dinosaurios los que felicitaron a los galácticos: un terrorífico T-Rex se encargó de colocar la medalla de oro al pequeño BB-8, el nuevo robot de la familia de las galaxias.

Habrá que ver qué película supera el exitoso arranque de Los Vengadores. Y si sus responsables se suman a esta carrera de cortesía cinematográfica.