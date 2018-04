Juan Soto Ivars: “Mi compromiso es con el gris”

“Vivo en Barcelona por el maldito amor desde hace cinco años. He estado viviendo ocho años en Madrid. A los 18, llegué al café Gijón. Yo había leído los libros de Umbral, tenía fresca en la cabeza la película ‘La colmena’ de Mario Camus, con toda la leyenda. Me metí allí con mis poemas temblándome en la mano, pedí un café con leche, estudié a la parroquia y me fui hacia los que pensé que tenían pinta de escritores. Yo no había visto a un escritor en mi vida. Miré debajo de las mesas a ver si estaban las lápidas”, recuerda Juan Soto Ivars, que presentó este lunes en la FNAC de Zaragoza su novela ‘Crímenes del futuro’ (Candaya), con María Ángeles Naval.

¿Y qué pasó?

Me acerqué a unos escritores que no lo eran, se parecían a Umbral y su atuendo, pero me tomaron el pelo un buen rato. Se pasaron los textos. Me dijeron que tenía talento y que estaba verde. Eran unos borrachos habituales del local. Con todo, sus juicios sobre mi poesía eran acertados.