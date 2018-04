"Los protagonistas de 'Campeones' son muy tiernicos y muy simpáticos, como nosotros"

Fotograma de la película 'Campones', número 1 en taquilla.

Entre ellos, claro, muchos discapacitados intelectuales, que estos días quedan para ir en grupo o con sus familias a verla. Entre ellos están los zaragozanos Pilar Soria, Ana Carmen Carrasco y Emma Martínez, pertenecientes al centro ocupacional de Adislaf; Alejandro García, de Plena Inclusión (una organización de alcance estatal que colaboró en la preproducción de 'Campeones'), y Juan Antonio Marcén, de Atadi, en Teruel.

Pilar, de 49 años, lo tiene clarísimo a la hora de valorar 'Campeones': "Entre el uno y el cinco, le pongo un cinco, incluso un diez. Acudió al cine a propuesta de su hermano mayor, aunque, cuenta, ya había visto el tráiler y pensé: 'Esta la tengo que ver'". Y no le decepcionó porque sale gente como yo, que me considero una luchadora. Cuantas más trabas me pone la vida, más lucho. Yo no me rindo". No es de extrañar que se identifique con Collantes, la única mujer en el equipo de baloncesto del filme, "una mosca co...", recuerda entre risas Pilar. Ana Carmen, de 45 años, sigue en la línea de Pilar. Ella fue con su sobrino Eduardo y la novia de este. También aplaude el filme: "Salen compañeros como los míos, muy tiernicos, muy majicos y muy simpáticos, como somos nosotros...". Para ella esta película "es importante porque así la gente se conciencia más".

A Emma, de 44 años, la conexión con 'Campeones' le viene, sobre todo, por el balocesto, deporte que practicaba aunque ahora no puede por ir en silla de ruedas. Emma vio el anuncio en la tele y le propuso a su tía ir al cine. "Nos gustó muchísimo", cuenta. "Me parece realista", añade. Y no descarta participar como actriz en una segunda parte. "¡Me encantaría!". También la parte deportiva es la que le ha interesado más a Juan Antonio Marcén, de Atadi, en Teruel, asociación perteneciente a Plena Inclusión que acudió en grupo a ver la taquillera producción al cine Maravillas. Juan Antonio estuvo en el equipo de baloncesto del Atadi, que compite en Special Olympics. Así que "la película me recordó a cuando iba a competir". Le haría ilusión ser actor, como sus compañeros en la peli. "Todo llegará", se conjura.

El equipo de baloncesto de Atadi, que compite en Special Olympics.

Alejandro García, por su parte, califica 'Campeones' de "espectacular". A su juicio, "es un ejemplo de inclusión y refleja muy bien nuestra vida. El filme, cree, es un valor en sí mismo, debería enseñarse en colegios e institutos". Y añade: "Durante muchos años la discapacidad intelectual (yo prefiero hablar de diversidad funcional) ha sido un elemento de rechazo, pero esta película hace hincapié en que lo importante son las personas, en que nos podemos ayudar unos a otros, que nos somos bichos raros y que se nos debe valorar por nuestras cualidades".

El cine se ha destapado como una herramienta poderosísima a la hora de pulverizar prejuicios en torno a este colectivo a los ojos del gran público. Pero la idea, no es exactamente nueva. Lo supo ver ya siete años supo ver la aragonesa Natalia Prieto, quien lidera el proyecto Terapias Audivisuales, merecedor recientemente de un premio nacional por parte de Atades. En él, Natalia y sus compañeros trabajan en la realización de cortometrajes con discapacitados intelectuales, personas dentro del trastorno autista y enfermos mentales. Ellos hacen el guión, actúan y aprenden las técnicas.

Un rodaje de Terapias Audiovisuales.

Para Natalia, "'Campeones' "ha ayudado a dignificar a los discapacitados. Y les ha dado voz propia. Ellos se siente muy identificados, porque en la peli ya no aparecen como los 'raros', la gente los ve en el filme, se ríen y sus problemas los hace suyos", argumenta. Esto es clave, opina, "porque si conseguimos la inclusión real, nos enriquecemos como sociedad, estas personas moldean tu cerebro de otra manera". Coincide Javier Polo, adjunto a la gerencia de Adislaf. A su juicio, "esta capacidad de los discapacitados de, con su transparencia y naturalidad, transformar las cosas está representada en 'Campeones' por el entrenador, interpretado por Javier Gutiérrez, una persona adusta y endiosada que acaba completamente cambiado por su relación con el equipo". Añade Polo: "El mérito de Fesser y su equipo es haber apostado por la normalidad y la naturalidad, sin filtros, huyendo de la compasión y de la idea de dependencia que suele acompañar a estas personas".

En este sentido, el acierto principal de la película, coinciden estos profesionales, es haber recurrido a personas reales con dispacidad y no a actores. Y, además, no se interpretan a sí mismos exactamente. Por ejemplo, ilustra Natalia Prieto, "uno de los actores discapacitados se mete en el papel de un chico que tiene ausencias mentales, aunque él no las padezca".

La película, además de haber cambiado para muchos la imagen de las personas con discapacidad intelectual, ha tenido consecuencias reales. Esteban Corsino, de Plena Inclusión, cuenta cómo "el otro día un empresario con el que hace tiempo que no hablábamos nos llamó ayer para retomar la relación después de haber visto la película. Nos dijo 'Es el momento'". Una frase que, curiosamente, es el estribillo de la canción de la película, que interpreta Coque Malla.

Irene Arroyas, del centro Atadi en Teruel, incluso, va más lejos: "Aunque solo sera por la cantidad de gente que ha ido a verla, esta película ha hecho más en el tiempo que lleva en cartel por la visibilización de este colectivo que nuestro labor de muchos años".

Para Corsino: "La percepción y los servicios destinados a las personas con discapacidad intelectual a lo largo de estos últimos 50 años han avanzado considerablemente, sin embargo, 'Campeones' ha logrado llevar a este colectivo de personas hasta la retina de la sociedad en general en tan solo unas semanas, y ese impulso ayudará a conseguir la inclusión real Inevitablemente, no podremos lograr esa inclusión si la sociedad sigue percibiendo la discapacidad antes que a la persona, y en ese camino, 'Campeones' ha sido un importante motor de cambio"