¿Quién hace tu ropa?: pequeña ruta de la moda sostenible en Aragón

La moda sostenible está de moda. Aunque es algo más que una moda. Cada vez son más los negocios que surgen en Aragón en torno a este movimiento tan variado y efervescente que cada vez incorpora más términos y ramificaciones. Tantas que, en ocasiones, generan confusión. Así, una prenda vegana no tiene por qué ser ecológica (sobre todo si está hecha de plástico), ni una camiseta de algodón ecológico será sostenible si se ha pagado una miseria al empleado que la fabrica. Un armario sostenible solo es aquel que respeta todo el proceso y contiene ropa cuyos materiales no contaminan (o lo hacen lo menos posible), tampoco los procesos de fabricación, no daña a la salud (hay tintes, por ejemplo, que sí lo hacen), se ha fabricado en el entorno y, a ser posible, con técnicas artesanales o tradicionales.