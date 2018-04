Màxim Huerta sitúa su novela 'Firmamento' en el paraíso marino de Formentor

Màxim Huerta (Utiel, Valencia, 1971), como el mismísimo judío argentino Adán Diehl, sucumbió al hechizo de Pollensa, al paraíso de Formentor (Mallorca), y de esa atracción irresistible nació su novela ‘Firmamento’ (Espasa), que firmó este martes en El Corte Inglés.

"Se han escrito muchas novelas pero no había una novela que sucediese allí. Quería que el lugar y su entorno fuera protagonistas. ‘Firmamento’ no es más que un lugar y dos protagonistas, una especie de Eva y Adán en un paraíso. Me parecía que por el entorno, por dificultad de acceso, por belleza, por la historia en las paredes de ese hotel decadente, por la sensación de máquina del tiempo que se vive, ahí había el escenario de una novela".

En un principio, el autor de ‘La noche soñada’ (donde narró la historia de Ava Gardner y Frank Sinatra en España), barajó centrar su novela a finales de los año 20, cuando se inauguró el hotel Barceló Formentor. "Prefería hacer una novela actual como el peso de la historia. El peso del firmamento y de la historia es como una especie de responsabilidad y desafío. Decidí que fuera una novela de dos con el lastre o las maletas del este martes", confiesa.

La ficción más elevada