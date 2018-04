El Ayuntamiento solo logra vender 37 de las 372 butacas del Principal

Las butacas del Teatro Principal de Zaragoza no encuentran comprador. Según ha anunciado el Ayuntamiento en un comunicado, solo se han vendido los grupos de dos y de tres butacas que se ofrecían al público, y el resto de los lotes (la mayoría) se ha quedado sin ofertas de ningún tipo. Como el número de ofertas por los lotes de dos y tres butacas era superior a los que salieron a la venta (cinco y nueve, respectivamente), ha habido que adjudicarlos por sorteo entre los aspirantes. En total, se han vendido 37 asientos, una décima parte de lo ofertado.

El Ayuntamiento no ha anunciado qué va a hacer a partir de ahora con las 335 butacas restantes, que se han quedado sin postor y que, por sus características, resulta difícil o imposible fragmentar para ofrecerlas en lotes más pequeños y asequibles, tanto en lo económico como por cuestión de espacio.

Según los pliegos de condiciones establecidos por el Ayuntamiento, los interesados en las butacas podían presentar una oferta por persona y a un solo lote del mobiliario, que se distribuía de la siguiente manera: cinco grupos de dos butacas, nueve grupos de tres, dos grupos de ocho, dos grupos de nueve, 21 grupos de 10 butacas, cinco grupos de 11 y tres grupos de 12.

El presupuesto de licitación se fijó en 225 euros por cada asiento, atendiendo a su tasación, por lo que el precio de los diferentes lotes era de 450 euros para el grupo de dos butacas; de 675 para el de tres; 1.800 para el de ocho; 2.025 para los de nueve; 2.250 para los de 10; 2.475 para los de 11 y, por último, 2.700 euros para los de 12.

Al cierre del plazo de admisión, se comprobó que solo habían despertado interés los lotes más pequeños. Se habían recibido un total de 82 ofertas, de las cuales 61 eran para los grupos de dos localidades y 21 para los de tres. Ayer se procedió al sorteo entre los aspirantes, que recibirán en las próximas horas la correspondiente notificación por parte del Ayuntamiento.

Las antiguas butacas del Teatro Principal de Zaragoza fueron realizadas por el taller Loscertales en 1940, dentro de los estándares de la máxima calidad de ebanistería de la época. Por ello, desde algunos ámbitos se solicitó que se reutilizaran, ya fuera en el mismo teatro o en otra instalación de las mismas características. El Ayuntamiento dotó al coliseo de otras butacas nuevas, y destinó a ello un presupuesto de 218.133 euros. La platea se vio reducida a 362 localidades, dado que los nuevos asientos de la empresa Figueras Seating Solutions son un poco más anchos que los de Loscertales. El Ayuntamiento anunció que conservaría 27 de las 401 butacas originales como parte del patrimonio cultural mueble municipal.

Aunque el Teatro Principal está declarado Bien Catalogado (no Bien de Interés Cultural), las antiguas butacas están consideradas como bien mueble, no inmueble, y, por tanto, no estaban protegidas por la ley. El Ayuntamiento pudo retirarlas sin permisos previos de la Comisión Provincial de Patrimonio.