"Soy un desastre en muchas cosas, pero creo que esto es lo único en lo que he conseguido ser constante toda mi vida", cuenta la zaragozana Blasina Rocher acerca de su afán por la ilustración. Hasta el próximo día 3, expone buena parte de su obra en el estudio de diseño Horst, en la calle de San Jorge 26, donde ha priorizado "la imagen de una mujer independiente, libre y fuerte".

"Hay obra nueva pero también bastante recorrido de mi trabajo anterior para que la gente que no me conozca pueda ver desde el principio", explica junto a unas láminas, que están a la venta desde los 7 hasta los 15 euros. "Suelo sacar todo en formato digital, pero he traído también los originales para que se vea cómo la ilustración tiene un proceso manual primigenio", explica. El hilo conductor de esta exposición "no es tanto el feminismo en sí como la igualdad a gran escala –cuenta–, aunque sí es cierto que prevalecen las mujeres de distintas razas y culturas, porque creo que en la historia del arte, por ejemplo, las mujeres negras han estado muy invisibilizadas".

A Blasina le hubiera gustado estudiar Bellas Artes, pero su formación es más autodidacta: "Todo lo que te gusta porque nace de ti lo acabas aprendiendo y mejorando por tu cuenta –dice–. Dibujo desde que tengo 3 o 4 años, de niña era feliz con un ‘plastidecor’ y cuatro papeles". Siempre ligada a la cultura de la imagen (vía cómics e, incluso, dibujos animados) influencias como las de las ilustradoras Coco Escribano o Susana López no le faltan. También cita entre sus referentes a las compañeras con las que desarrolla un proyecto de fotografía como Rosa Montserrat, Julia Carbonell y Fabiola Correas.