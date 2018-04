¿Qué música tiene un púlsar?

Yolanda Campos Bergua (Jaca, 1973) es una de las compositoras españolas de mayor proyección nacional e internacional. Este domingo, el Festival de Música Contemporánea ENSEMS de Valencia, el más antiguo y prestigioso de España, que celebra este 2018 su aniversario número 40, estrena una de sus obras: ‘Lich’. La pieza, de unos 10 minutos de duración, está escrita para chistu, tamboril, acordeón y percusión, instrumentos a priori alejados de un lenguaje musical contemporáneo, pero que, en la partitura de Yolanda Campos, adquieren un nuevo color. Pero lo más llamativo de la obra es que está inspirada por un púlsar. Lich, en realidad, es una estrella de alta densidad que se localiza en la constelación de Virgo, a 980 años luz de distancia, y de la que no se sabía nada hasta hace 28 años, cuando la descubrió un astrónomo polaco.

"Me gusta la astronomía pero no soy astrofísica –subraya Campos–. Hace un par de años, cuando se anunció la detección de las ondas gravitacionales, se habló mucho de ellas y de sus características en los medios de comunicación y me di cuenta de que en mi música había trabajado mucho con conceptos como el tiempo, el espacio, el silencio... y que la astrofísica, como ciencia, me permitía unir todos estos conceptos con los que yo había trabajado en un único contexto espacio temporal".

Así nació ‘Púlsar’, su primera composición inspirada por este tipo de estrellas. Es una obra de 12 minutos de duración, escrita para saxo alto y percusión, en la que proponía la utilización de frecuencias de púlsares como base del tempo musical. La estrenó en 2016. Profundizando en este camino, ‘Lich’ se centra en un púlsar en concreto, el que da nombre a la obra, y en los exoplanetas que orbitan alrededor de él.