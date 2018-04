El Torres retrata a Goya como "el primer maestro del terror" en un cómic de miedo

Entre las numerosas novedades literarias que se expondrán en la calle este lunes en Zaragoza con motivo del Día del Libro, habrá un cómic recién estrenado, ‘Goya. Lo sublime terrible’. Juan Antonio Torres, ‘El Torres’ –Málaga, 1972–, premio a la Mejor Obra Nacional en el Salón del Cómic de Barcelona (2016), explora los fantasmas del genio de Fuendetodos en esta novela gráfica que, pese a tener datos históricos, no es una biografía, sino una historia oculta de Goya enmarcada en el género del terror.

"Siempre me he sentido fascinado por Goya, ya desde que descubrí sus ‘Pinturas negras’ siendo casi un crío, –cuenta El Torres–. Imaginad el ‘shock’. Siempre me ha hipnotizado… Además, no es la primera vez que Goya sale en mis historias. En ‘Las brujas de Westwood’ hay un montón de homenajes a ‘Los caprichos’ e incluso a ‘Saturno devorando uno de sus hijos’.

En cuanto al artista que muestra en la novela, El Torres, uno de los mejores guionistas del cómic español y con presencia habitual de sus trabajos en EE. UU. a través de la editorial Amigo Comics, lo define como "una persona muy atormentada, no tanto por su sordera, sino porque vive una época complicadísima de la historia".